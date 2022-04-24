Дворец Республики и Президентский оркестр готовятся отметить юбилей. Вот что планируют сделать
Уникальность и индивидуальность Дворца Республики создают его залы и фойе. 2 700 мест Большого зала располагаются в партере, амфитеатре и на балконе. Здесь есть боковые ложи, а также две правительственные. В фойе малого зала – фонтан, здесь часто проводятся выставки и корпоративные мероприятия. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ. Нестандартные задумки архитекторов и художников придают национальный колорит и уникальность интерьерам Дворца.
Анатолий Шабалин, член авторского коллектива архитекторов института «Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:
Национальное творчество, декоративное – это соломенные пауки, систему светильников сделали по типу этих пауков. Здесь были также подключены художники. Эта система светильников обходит по всему периметру здания фойе и внизу, в зоне фойе, малого зала на 500 мест придает своеобразие и колорит, именно это художественное решение.
Во Дворце проводятся самые значимые государственные мероприятия. Это и торжества, посвященные Дню Независимости, 9 Мая, здесь вручается престижная премия «За духовное возрождение», а в новогодние праздники – «Главная елка страны». И, конечно, главным мероприятием в 2022 году станет новая юбилейная программа в честь 25-летия Дворца Республики и 20-летия Президентского оркестра.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:
Мы сейчас разрабатываем эту программу юбилейную. Мы хотим саккумулировать все лучшее, что прошло у нас за эти 20 лет. Договариваемся с солистами и артистами, которые за 20 лет работали вместе с этим коллективом.
Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Я думаю, что где-то в ноябре, мы еще дату для себя не отобрали (конец октября – начало ноября), мы сделаем в большом зале, мы проведем юбилейное мероприятие, посвященное 25-летию Дворца Республики и 20-летию Президентского оркестра. Конечно, мы пригласим сюда наших друзей, гостей, с которыми мы уже на протяжении энного количества лет работаем, пригласим наших ветеранов, которые у нас отработали.
Я вам приведу пример, у нас есть люди, которые работают с 1997 года, с 1996 года. Ты смотришь их трудовые книжки и думаешь: это уважение изначально, вот это надо любить. Я даже по-другому скажу: Дворец невозможно не любить. Сюда нельзя приходить просто на работу. Если ты будешь просто работать во Дворце Республики, у тебя ничего не получится. Случайные люди отсюда уходят. Это особая атмосфера, которая есть здесь. У меня часто спрашивают, вот я уже 17 лет во Дворце, 18-й год, я пришел сюда рядовым специалистом, мне сказать, что я его перестал любить, – нет, я люблю его больше.
Виталий Кульбаков:
Я хочу, чтобы мы креативно развивались, чтобы у нас были новые идеи, чтобы мы постигали новые. Я думаю, что очень много еще нового. Я работаю каждую минуту, думаю о каких-то новых проектах, о стилях, о новых жанрах.
Максим Приходовский:
Здесь особая атмосфера между людьми – это самое главное. Заложил это сюда еще мой предшественник, я его называю своим учителем – Петр Андреевич Волков. 20 лет он был директором Дворца – это очень много. Он и создал всю эту базу, эти все понятия зародил. Это, конечно, дорогого стоит.
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