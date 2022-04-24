Дворец Республики и Президентский оркестр готовятся отметить юбилей. Вот что планируют сделать

Уникальность и индивидуальность Дворца Республики создают его залы и фойе. 2 700 мест Большого зала располагаются в партере, амфитеатре и на балконе. Здесь есть боковые ложи, а также две правительственные. В фойе малого зала – фонтан, здесь часто проводятся выставки и корпоративные мероприятия. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ. Нестандартные задумки архитекторов и художников придают национальный колорит и уникальность интерьерам Дворца.

Анатолий Шабалин, член авторского коллектива архитекторов института «Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:

Национальное творчество, декоративное – это соломенные пауки, систему светильников сделали по типу этих пауков. Здесь были также подключены художники. Эта система светильников обходит по всему периметру здания фойе и внизу, в зоне фойе, малого зала на 500 мест придает своеобразие и колорит, именно это художественное решение.

Во Дворце проводятся самые значимые государственные мероприятия. Это и торжества, посвященные Дню Независимости, 9 Мая, здесь вручается престижная премия «За духовное возрождение», а в новогодние праздники – «Главная елка страны». И, конечно, главным мероприятием в 2022 году станет новая юбилейная программа в честь 25-летия Дворца Республики и 20-летия Президентского оркестра.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Мы сейчас разрабатываем эту программу юбилейную. Мы хотим саккумулировать все лучшее, что прошло у нас за эти 20 лет. Договариваемся с солистами и артистами, которые за 20 лет работали вместе с этим коллективом.