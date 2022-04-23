Ани Лорак, Филипп Киркоров, Алла Пугачёва. Каких ещё знаменитых артистов принимали во Дворце Республики?
Во Дворце Республики проводятся как мероприятия государственного уровня, так и праздники для простых горожан и гостей столицы. Он является главной концертной площадкой страны для звезд белорусской и мировой эстрады. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.
Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Если мы говорим только про государственный сегмент, то это и новогодние представления с участием главы государства в рамках акции «Наши дети», это 9 Мая, 23 февраля, мероприятия, приуроченные ко Дню независимости, это такие ключевые, культовые, скажем так, мероприятия, которые проходят. Но помимо этого, каждый год во Дворце проходят иные мероприятия государственной направленности. Это и Всебелорусское народное собрание, это и Послание главы государства, это все госспецмероприятия, где собирается большое количество людей.
Неотъемлемой частью работы Дворца Республики является и проведение торжественных мероприятий.
Нина Барковская, начальник службы общественного питания и торговли государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Госспецмероприятия – это серьезный вариант. Во-первых, вы же понимаете, 3 000 человек, это очень серьезно. На последнее собрание у нас было получается 198 официантов и 48 поваров.
Дворец Республики – один из символов страны, формирующих ее престиж. Многие мировые знаменитости радуют своими выступлениями минчан и гостей столицы. А сам Дворец удовлетворяет их потребности в обслуживании и выполняет райдеры.
Нина Барковская:
Артистов кормим, райдеры обслуживаем. Демиса Руссоса, Эроса Рамазотти, Кобзон, Задорнов, Алла Пугачева, Максим Галкин, Стас Михайлов, Крутой, Филипп Киркоров, Ани Лорак – все звезды российской эстрады прошли через меня. Я практически у каждого в гримерке: а что бы вы хотели, а как бы вы хотели, а чтобы вам было комфортно. То есть, чтобы люди приехали и сказали: да, это красиво, это вкусно, это классно, и мы туда поедем.
Максим Приходовский:
Дворец Республики достаточно много занимается организацией мероприятий собственного производства, мы так это называем. То есть тогда, когда организатором выступает сам Дворец. Во Дворце были достаточно много именно мировых брендовых имен, так их назовем, топ А-уровня. Мы организовывали концерты, давайте я так скажу, не только во Дворце, да, потому что концерт Дженнифер Лопес, Rammstein, Сара Коннор, Каррерас, Scorpions – это все организатор Дворец Республики.
Читайте также:
«Каждый год во Дворце Республики что-то меняется». Когда его открыли для посетителей?
«Из Сибири был привезён белый гранит». Какие стройматериалы использовали для стройки Дворца Республики?
«Ничего ультрасовременного не вписывалось». Как проектировали и строили Дворец Республики в Минске