Ани Лорак, Филипп Киркоров, Алла Пугачёва. Каких ещё знаменитых артистов принимали во Дворце Республики?

Во Дворце Республики проводятся как мероприятия государственного уровня, так и праздники для простых горожан и гостей столицы. Он является главной концертной площадкой страны для звезд белорусской и мировой эстрады. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Если мы говорим только про государственный сегмент, то это и новогодние представления с участием главы государства в рамках акции «Наши дети», это 9 Мая, 23 февраля, мероприятия, приуроченные ко Дню независимости, это такие ключевые, культовые, скажем так, мероприятия, которые проходят. Но помимо этого, каждый год во Дворце проходят иные мероприятия государственной направленности. Это и Всебелорусское народное собрание, это и Послание главы государства, это все госспецмероприятия, где собирается большое количество людей.

Неотъемлемой частью работы Дворца Республики является и проведение торжественных мероприятий.

Нина Барковская, начальник службы общественного питания и торговли государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Госспецмероприятия – это серьезный вариант. Во-первых, вы же понимаете, 3 000 человек, это очень серьезно. На последнее собрание у нас было получается 198 официантов и 48 поваров.

Дворец Республики – один из символов страны, формирующих ее престиж. Многие мировые знаменитости радуют своими выступлениями минчан и гостей столицы. А сам Дворец удовлетворяет их потребности в обслуживании и выполняет райдеры.