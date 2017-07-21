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Андрей и Ольга Смоляк: как прожить в браке 40 лет?

21 июля 2017 16:45
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Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ольга Смоляк о муже: «Даже в его фамилии есть моё имя»

Ольга Смоляк о ссорах с мужем: «Бессовестный, борщи, котлеты берёт, а сам даже не открывает дверь»

Ольга Смоляк: «Господи, скорей бы ушёл в мастерскую! А не видишь его три часа, через ступеньки несёшься домой, чтобы скорее увидеть»

Андрей Смоляк о знакомстве с будущей женой: «Я же самый красавчик, самый известный. В тюрьме сидел»

«Смоляк – вечный ребёнок. Абсолютно не поменялся. Только, может, более вредным стал»

«Бред какой-то»: как Андрей Смоляк сел в тюрьму за «Плейбой»

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Андрей Смоляк: «Художник рисует всю жизнь сам себя. В натюрморте, в яблоке – я тоже себя рисую»

«Я рисую своё естество внутреннее, а это – она»: Андрей Смоляк о том, почему во многих его картинах угадывается супруга

Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»

Андрей Смоляк: «То, что я остался жив – уже провидение Господне. Перелом основания черепа – это смерть 99,9%»

# Культура # Андрей Смоляк # Художник # Ольга Смоляк

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Андрей Смоляк: «То, что я остался жив – уже провидение Господне. Перелом основания черепа – это смерть 99,9%»
21 июля 2017 16:44

Андрей Смоляк: «То, что я остался жив – уже провидение Господне. Перелом основания черепа – это смерть 99,9%»

Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»
21 июля 2017 16:44

Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»

«Я рисую своё естество внутреннее, а это – она»: Андрей Смоляк о том, почему во многих его картинах угадывается супруга
21 июля 2017 16:44

«Я рисую своё естество внутреннее, а это – она»: Андрей Смоляк о том, почему во многих его картинах угадывается супруга