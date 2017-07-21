Андрей Смоляк: «То, что я остался жив – уже провидение Господне. Перелом основания черепа – это смерть 99,9%»

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Андрей Смоляк:

Что произошло: был я выдающимся ребёнком, поцелованным уже, понимаете? Потом просто вот то, что вокруг происходило, вот эта высшая, так называемая, школа. И эта муштра, и меня просто они поджали, зажали и закончил я очень плохо. То есть, работы слабые очень.

Я очень-очень старался, но ничего не получалось.

И вот, пожалуйста, дожил. Во-первых, то, что я остался жив – это уже провидение Господне. Потому что перелом основания черепа – это смерть 99,9%. И вот в этом маленьком-маленьком процентике я остался жив. И то, что после этого я нарисовал «Синюю комнату» и всё-всё-всё-всё-всё. То есть, опять начал брызгать из меня настоящий такой свет и цвет.

Ольга Смоляк:

Это – наш талисман сейчас. Самое главное, что на сегодняшний день это – самая сильная работа и есть.