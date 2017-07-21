Андрей Смоляк: «Художник рисует всю жизнь сам себя. В натюрморте, в яблоке – я тоже себя рисую»

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Андрей, вот у Пушкина или у Лермонтова есть большое количество стихов, причём музы совершенно разные. Совершенно разные дамы. У Блока совершенно разные дамы, которым посвящены стихи. У кинорежиссёров разные музы. Но вот художники, особенно вот те, которые, вообще, у всех на слуху, на виду, всё время пишут одну и ту же женщину. Художники что – самые верные? Или у них по-другому как-то устроено всё?

Андрей Смоляк:

Вы знаете, так уж устроена, вообще, была жизнь. Во-первых, художник, прежде всего, рисует всю жизнь сам себя.

Она похожа на меня и я рисую себя.

И, естественно, я рисую и её. И так все – даже там в любые периоды, там Пикассо… Он себя рисует – маленького, толстенького и лысенького. А я себя рисую, то же самое. В натюрморте, в яблоке – я тоже себя рисую. И так каждый – Рембрандт рисует себя…