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Ольга Смоляк о ссорах с мужем: «Бессовестный, борщи, котлеты берёт, а сам даже не открывает дверь»

21 июля 2017 16:42
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Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Андрей, а бывало такое, что за 40 лет совместной жизни – Вы хлопаете дверью и куда-то уходите, допустим, до утра, на день, на два? К другу, к товарищу, к маме с папой.

Андрей Смоляк:
У меня есть мастерская, там свой мир, у меня там всё своё – город в городе. Я ухожу за решёточку, закрылся и всё.

Потом Анжеличка, ну, Анжелика Агурбаш, сейчас она Агурбаш – дзынь-дзынь-дзынь – стоят.  

Ольга Смоляк:
Мы, когда ссоримся, он говорит: «Я ухожу на неделю». И всё. Неделю он выдерживает так. Мы приносим еду ему. Он берёт еду, бессовестный, борщи, котлеты берёт, а сам даже не открывает дверь, представляете, какой наглый?

Андрей Смоляк:
Постоят-постоят, уходят. То есть, есть такие моменты.

Ольга Смоляк:
Такие были моменты.

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# Культура # Андрей Смоляк # Художник # Ольга Смоляк

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