Ольга Смоляк о ссорах с мужем: «Бессовестный, борщи, котлеты берёт, а сам даже не открывает дверь»

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Андрей, а бывало такое, что за 40 лет совместной жизни – Вы хлопаете дверью и куда-то уходите, допустим, до утра, на день, на два? К другу, к товарищу, к маме с папой.

Андрей Смоляк:

У меня есть мастерская, там свой мир, у меня там всё своё – город в городе. Я ухожу за решёточку, закрылся и всё.

Потом Анжеличка, ну, Анжелика Агурбаш, сейчас она Агурбаш – дзынь-дзынь-дзынь – стоят.

Ольга Смоляк:

Мы, когда ссоримся, он говорит: «Я ухожу на неделю». И всё. Неделю он выдерживает так. Мы приносим еду ему. Он берёт еду, бессовестный, борщи, котлеты берёт, а сам даже не открывает дверь, представляете, какой наглый?

Андрей Смоляк:

Постоят-постоят, уходят. То есть, есть такие моменты.

Ольга Смоляк:

Такие были моменты.