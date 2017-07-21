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Ольга Смоляк: «Господи, скорей бы ушёл в мастерскую! А не видишь его три часа, через ступеньки несёшься домой, чтобы скорее увидеть»

21 июля 2017 16:42
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Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ольга Смоляк:
Невозможно сказать, что вот прямо мы сладкие такие, и без перчинки, и без соринки, без ничего. Всё у нас есть.

Но с каждым годом всё меньше и меньше.

Ольга Смоляк:
Но, зато потом так ценишь чувства. Всё по-новому начинается.

Хочу сказать, что вот, как вчера мы с ним встретились, на самом деле.

Потому что, когда он рядом: «Господи, скорей бы ушёл в свою мастерскую!» А, когда ты его не видишь три часа, то через ступеньки несёшься домой, чтобы скорее увидеть. 

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# Культура # Андрей Смоляк # Художник # Ольга Смоляк

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