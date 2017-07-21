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«Смоляк – вечный ребёнок. Абсолютно не поменялся. Только, может, более вредным стал»

21 июля 2017 16:43
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Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ольга Смоляк:
Когда нас посвящали, я помню, уже в студенты, на первом курсе, я была влюблена в него ужасно. И все говорили: «Это ж Смоляк, Смоляк! Он же сидел в тюрьме! Он, вообще!» Он был в этом плане очень…

Мало того, он был такой, знаете, весь в локонах, такой вот харизматичный.

Но он и сейчас локоны не растерял. Посмотрите: 62 года человеку – волос больше, чем у нас, у всей съёмочной группы, вместе взятых.

Андрей Смоляк:
Немножко сегодня подстриг, а так было больше.

Ольга Смоляк:
Дело в том, что мы, как бы, вот, забываем про возраст. Мы каждый раз отнимаем от даты – год вот сейчас – дату рождения, и высчитываем, сколько нам лет, клянусь Вам. Вот я без всяких этих… Потому что Смоляк – вообще, вечный ребёнок. Он – вечный ребёнок. Он, как я встретила, так он абсолютно не поменялся. Только, может, более вредным стал.

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# Культура # Андрей Смоляк # Художник # Ольга Смоляк

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