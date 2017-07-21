Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы оба больше любите Андрея, по-моему.
Андрей Смоляк:
Нет, ну, как это.
Я не понимаю, вообще, постановку вопроса.
При том, что нам приходится, и уже который раз я отвечаю – ну, у нас нет такого: кто больше, кто меньше.
Ольга Смоляк:
Но, если честно, действительно, больше достаётся Андрею любви и всего, и заботы.
Андрей Смоляк:
Почему?
Ольга Смоляк:
Ну, потому что он – как большой ребёнок.
Он требует внимания, он ревнив.
Даже ревнует к собственному сыну, представляете? К подружкам. Если я с кем-то долго разговариваю – всё.