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Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»

21 июля 2017 16:44
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Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы оба больше любите Андрея, по-моему.

Андрей Смоляк:
Нет, ну, как это.

Я не понимаю, вообще, постановку вопроса.

При том, что нам приходится, и уже который раз я отвечаю – ну, у нас нет такого: кто больше, кто меньше.

Ольга Смоляк:
Но, если честно, действительно, больше достаётся Андрею любви и всего, и заботы.

Андрей Смоляк:
Почему?

Ольга Смоляк:
Ну, потому что он – как большой ребёнок.

Он требует внимания, он ревнив.

Даже ревнует к собственному сыну, представляете? К подружкам. Если я с кем-то долго разговариваю – всё.

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# Культура # Андрей Смоляк # Художник # Ольга Смоляк

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