Андрей Смоляк о знакомстве с будущей женой: «Я же самый красавчик, самый известный. В тюрьме сидел»

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы сейчас – блистательные, великолепные красавцы просто. Но вот 77-ой год – я же представляю, что, как это сейчас говорят, это просто был огонь. Наверняка, какой-нибудь в стиле хиппи Андрей Николаевич и, ну, я не знаю уж, Мэрилин Монро, наверное, что-то в этом роде, Вы такая была?
Андрей Смоляк:
Самая красивая девушка в Беларуси, в мире.
Андрей, как Вы её соблазнили?
Андрей Смоляк:
Ну, я же самый красавчик, самый известный.
В тюрьме сидел.
В смысле, Вы позволили себя любить?
Андрей Смоляк:
Нет.
Ольга Смоляк:
Нет. Дело в том, что, когда мы познакомились, я была в него уже влюблена. Причём, не только я одна, весь мой курс. Он ещё встречался в это время с нашей выпускницей, Таней Хвостиковой, которая уже играла главные роли у Маланкина. Представляете? В театре. Она была прима-прима-прима. И он такой.