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Андрей Смоляк о знакомстве с будущей женой: «Я же самый красавчик, самый известный. В тюрьме сидел»

21 июля 2017 16:43
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Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы сейчас – блистательные, великолепные красавцы просто. Но вот 77-ой год – я же представляю, что, как это сейчас говорят, это просто был огонь. Наверняка, какой-нибудь в стиле хиппи Андрей Николаевич и, ну, я не знаю уж, Мэрилин Монро, наверное, что-то в этом роде, Вы такая была?

Андрей Смоляк:
Самая красивая девушка в Беларуси, в мире.

Андрей, как Вы её соблазнили?

Андрей Смоляк:
Ну, я же самый красавчик, самый известный.

В тюрьме сидел.

В смысле, Вы позволили себя любить?   

Андрей Смоляк:
Нет.

Ольга Смоляк:
Нет. Дело в том, что, когда мы познакомились, я была в него уже влюблена. Причём, не только я одна, весь мой курс. Он ещё встречался в это время с нашей выпускницей, Таней Хвостиковой, которая уже играла главные роли у Маланкина. Представляете? В театре. Она была прима-прима-прима. И он такой.

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# Культура # Андрей Смоляк # Художник # Ольга Смоляк

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