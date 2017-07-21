«Бред какой-то»: как Андрей Смоляк сел в тюрьму за «Плейбой»

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы несколько раз сказали про тюрьму. Это, значит, уникальная история: за то, что Вы принесли журнал «Плейбой».

Андрей Смоляк:

Да, как карточки какие-то были. Раньше можно было оказаться за «Греческую смоковницу» или за «Крёстный отец». Это тоже могли в тюрьму посадить. Бред какой-то.

То есть, вся история, которая там «тюрьма-тюрьма», а история-то была, что журнал «Плейбой» был, да?

Андрей Смоляк:

Конечно. Я был «суперзвезда». Я без экзаменов почти, практически поступил в институт, потому что я лучше всех закончил школу и Ахремчика.

Ольга Смоляк:

4 раза был в «Артеке», как отличник выдающийся.

И был рыцарем «Артека» на международной смене.

И там, вообще, победитель всех этих художественных…

И тут – о-па, «Плейбой», тюрьма.

Андрей Смоляк:

Я уже был «звезда» и я не нравился, естественно, этим людям, которые в этих кабинетах. Было такое, как бы, положение, «пастанова», такое негласное – убирать «звёзд», более ярких людей.

Меня просто убрали, из комсомола исключили.

И вот я год… Правда, меня через три месяца выпустили. Ни за что.

Ольга Смоляк:

Это, благодаря маме. Потому что она добилась через РСФСР, суд пересмотрели.

Андрей Смоляк:

Наши утвердили. БССР.

Ольга Смоляк:

То есть, он – везунчик. Такого, вообще, невозможно…

Андрей Смоляк:

Выпустили, представляете?

Это был номер «Плейбоя», помните, хотя бы, что там было? Там была блондинка или брюнетка?

Ольга Смоляк:

Там было много блондинок.

Андрей Смоляк:

Мы все – такой старый еврей, Хаим Моисеевич его звали, преподаватель, там Данциг Май Вольфович – они с удовольствием: «Андрюха, а где ты такие классные журналы?..»

И мы с удовольствием…

Ну, красиво. Ничего…

Ольга Смоляк:

Они же живых натурщиц рисовали.

Андрей Смоляк:

А вот голая женщина стоит. Мы все вместе смотрели эти журналы. То есть, как таковой, такой «порнухи» жёсткой – сейчас просто кнопочку нажмёшь и…