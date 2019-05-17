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17 мая состоится генеральная репетиция финала «Евровидения–2019»

17 мая 2019 09:28
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Новости Беларуси. Генеральная репетиция финала конкурса «Евровидение – 2019» пройдет 17 мая в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая состоится генеральная репетиция финала «Евровидения–2019»-1

На главную сцену песенного форума выйдут представители 26 стран. Музыкальный Олимп попытается покорить и белорусская исполнительница ЗЕНА.

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С песней Like it Зинаида Куприянович выйдет на сцену под 19-м номером. Финал «Евровидения» состоится 18 мая.

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17 мая состоится генеральная репетиция финала «Евровидения–2019»-4

17 мая состоится генеральная репетиция финала «Евровидения–2019»-6

17 мая состоится генеральная репетиция финала «Евровидения–2019»-8

17 мая состоится генеральная репетиция финала «Евровидения–2019»-10

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Культура # Фотофакт

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