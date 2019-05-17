Хлестов возьмёт в свой концерт, а Лабкова – на показ мод. Конкурс «Я – талант» стартует в Минске

Юлия Боровская, директор продюсерского центра «Талант Групп»: Волнуемся, наверное, больше за наших малышей. У нас возрастная категория большая, без ограничений. Самому старшему – 64 года, а самому маленькому – 3 годика.

Сегодня в 19.00 пройдет торжественное открытие фестиваля с новым сказочным мюзиклом. Организатором и вдохновителем грандиозного действа стал продюсерский центр «Талант Групп».

Алексей Хлестов, например, выберет артиста для себя и возьмёт в сольную карьеру, в какой-то концерт, это уже он сам определится. Яна Станкевич из группы «Las Vegas» выберет и возьмёт артиста сняться в клипе, Люда Лабкова возьмет на показ мод, Наталья Башева – в театр, как актёра. Чтобы он попробовал с более профессиональным человеком выйти на сцену и не бояться, расцвести и заявить, что я – талант.

В каждой номинации у нас очень известные люди. И самая главная особенность нашего конкурса, чем отличается от других, что профессионалы протягивают руку начинающим.

Юлия Боровская: Они подают заявку на сайте, участвовать могут абсолютно все. Непосредственно сидит жюри, у нас 6 номинаций и смотрят за выступлением и творчеством уже юных артистов. 1 278 у нас участников!

Призовой фонд очень большой! Спасибо нашим партнёрам! У нас выступления в «Чижовка-Арене», съёмка клипа, авторская песня, работа на звукозаписи. Мы готовы помочь, поддержать. Ни один участник не уйдёт с пустыми руками.

«Мисс» и «Мистер» – новая у нас номинация. У нас каждая женщина хочет надеть корону, и мужчины тоже, поэтому ребёнок, любой взрослый может поучаствовать. У нас дефиле, визитка.

Зрители любят не только суперкрасивые поставленные голоса состоявшихся уже артистов, но и так называемых фриков, людей необычных и смешных. Ждёте ли вы таких?

Алексей Хлестов, певец:

Я уверен, что они будут. Я думаю, что большое процентное соотношение. Я принимал участие в отборочных конкурсах как представитель жюри и это всегда присутствовало, и всегда эти кадры выкладывались в Instagram либо в соцсеть. Я думаю, что будут большие нарезки этого, это будет самое классное!