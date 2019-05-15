ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление

Новости Беларуси. Культурной новостью дня стал выход в финал «Евровидения» белорусской певицы ЗЕНЫ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Культурной новостью дня стал выход в финал «Евровидения» белорусской певицы ЗЕНЫ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Схватка за билет на главный певческий поединок в израильском Тель-Авиве была жаркой. Сошлись 17 артистов, и только девятерым из них удалось пробиться дальше, пройдя через оценки жюри и зрительские симпатии.
Выступление представительницы Беларуси ЗЕНЫ на «Евровидении-2019». Видеофакт
Для белорусских артистов результат хороший: за все время участия в «Евровидении» наши представители попадали в финал всего пять раз. И это при том, что на ЗЕНУ или Зину Куприянович никто особенно не ставил. Если судить по букмекерским рейтингам, шансы на победу были меньше 1 %.
Но тем приятнее новость об успехе, убедились корреспондент Яна Шипко.
Им действительно понравилось! Вопреки прогнозам букмекеров, Like it ЗЕНЕ сказали фанаты «Евровидения» по всему миру. Без купюр, политики и предубеждений – вот она, живая реакция на результаты первого полуфинала.
Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»
17 артистов и только 10 мест в финале. Представительница Беларуси – самая юная из всех конкурсантов. Ее продюсер Виктор Дробыш когда-то привозил на «Евровидение» самых возрастных участников – «Бурановских бабушек» (которые, кстати, заняли второе место). Кажется, у 16-летней ЗЕНЫ шансы на успех тоже растут.
Голосование открыто, голосуйте за Беларусь! Вы чего все такие тихие, я одна радуюсь, да?
Еще во время голосования у самой певицы, кажется, не было сомнений. Об этом и песня – You gonna like it. И не зря! Беларусь в шестой раз в истории в финале.
Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе
Невероятные декорации, зажигательные ритмы, эпатажные образы. В борьбе за музыкальное сердце Европы полет (и не только фантазии) не ограничен.
Как и количество «на-на-на» в песне участника из Сан-Марино. Их 244.
Впрочем, и Австралию, и Сан-Марино в итоге также увидим в финале. Компанию им составят Чехия, Греция, Кипр, Эстония, Сербия, Исландия и Словения. Ну а победу пророчат Дункану Лоуренсу из Нидерландов.
По прогнозам велики шансы у во второй раз штурмующего музыкальный евроолимп Сергея Лазарева, представителя Швеции Джона Лундвика и невольно напоминающего Кончиту Вурст Билала Ассани из Франции.
Пока же нашей «темной лошадке» ЗЕНЕ на пресс-конференции было адресовано едва ли не больше всего вопросов. И главный из них доказывает – песня запомнилась.
– Do you like it?
– Yes! I like very much!
ЗЕНА, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2019»:
Я безумно рада. Я рада, что в 16 я представляю свою страну и я уже в финале. Для меня это огромная честь. Я думаю, что все здесь рады. Ну и, конечно же, сейчас я расслаблена, при этом счастлива. Думаю, что в финале все будет круто.
Второй полуфинал 16 мая. Ну а в субботу 18 мая Тель-Авив дает повод помечтать – за Беларусь болеем во второй части финала.