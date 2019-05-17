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Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет

17 мая 2019 09:25
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Новости Беларуси. 14 мая представительница Беларуси ЗЕНА выступила в первом полуфинале «Евровидения-2019» и пробилась в грандиозный финал. Примерно к 11 утра 17 мая видео с её выступлением в полуфинале набрало миллион просмотров.  

ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление  

В истории Беларуси это лишь шестой раз, когда представитель страны пробился в финал «Евровидения», поэтому сейчас к Зинаиде проявляется повышенный интерес. В связи с этим мы решили посмотреть, как выглядела самая молодая участница «Евровидения-2019» в свои ещё более юные годы.  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2012 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-3

Фото: nelli.by. 2012 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-5

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2013 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2014 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-9

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2014 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-11

Фото: vk.com/nelly_kupriyanovich. 2015 год

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2015 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-15

Фото: vk.com/nelly_kupriyanovich. 2016 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-17

Фото: vk.com/nelly_kupriyanovich. 2016 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-19

Фото: instagram.com/zena__official. 2017 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-21

Фото: instagram.com/zena__official. 2017 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-23

Фото: instagram.com/zena__official. 2018 год  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет-25

Фото: instagram.com/zena__official. 2018 год  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА # Зинаида Куприянович # Фотофакт

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