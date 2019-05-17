Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет
Новости Беларуси. 14 мая представительница Беларуси ЗЕНА выступила в первом полуфинале «Евровидения-2019» и пробилась в грандиозный финал. Примерно к 11 утра 17 мая видео с её выступлением в полуфинале набрало миллион просмотров.
ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление
В истории Беларуси это лишь шестой раз, когда представитель страны пробился в финал «Евровидения», поэтому сейчас к Зинаиде проявляется повышенный интерес. В связи с этим мы решили посмотреть, как выглядела самая молодая участница «Евровидения-2019» в свои ещё более юные годы.
«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2012 год
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2013 год
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2014 год
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2014 год
Фото: vk.com/nelly_kupriyanovich. 2015 год
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович». 2015 год
Фото: vk.com/nelly_kupriyanovich. 2016 год
Фото: vk.com/nelly_kupriyanovich. 2016 год
Фото: instagram.com/zena__official. 2017 год
Фото: instagram.com/zena__official. 2017 год
Фото: instagram.com/zena__official. 2018 год
Фото: instagram.com/zena__official. 2018 год