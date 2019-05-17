Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет

Новости Беларуси. 14 мая представительница Беларуси ЗЕНА выступила в первом полуфинале «Евровидения-2019» и пробилась в грандиозный финал. Примерно к 11 утра 17 мая видео с её выступлением в полуфинале набрало миллион просмотров.

ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление

В истории Беларуси это лишь шестой раз, когда представитель страны пробился в финал «Евровидения», поэтому сейчас к Зинаиде проявляется повышенный интерес. В связи с этим мы решили посмотреть, как выглядела самая молодая участница «Евровидения-2019» в свои ещё более юные годы.

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?