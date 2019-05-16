Макаров об участии Беларуси в «Евровидении»: «Мы победим обязательно, однозначно»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Беларусь всего в 6-ой раз вышла в финал «Евровидения». Насколько важны такие вещи? Стоит ли, вообще, вкладывать в это деньги, участвовать в этом? Что это даёт для страны?

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Мы победим обязательно, однозначно. Я считаю, что мы, без сомнений, должны надеяться и должны какие-то мысли позитивные посылать для того, чтобы победа эта случилась.

Что в Беларуси есть? Люди в Беларуси есть. Это – истина, что это – основной наш даже не ресурс, а наше основное богатство.

Разные люди: спортсмены, люди искусства, учёные, айтишники и так далее. Это то, чем всегда славилась эта земля, и то, что принесёт нам дивиденды и радость, и гордость в течение долгих лет ещё. Поэтому – да, победим.

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:

Полностью согласен.