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Макаров об участии Беларуси в «Евровидении»: «Мы победим обязательно, однозначно»

16 мая 2019 18:18
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Новости Беларуси. О «Евровидении» говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Беларусь всего в 6-ой раз вышла в финал «Евровидения». Насколько важны такие вещи? Стоит ли, вообще, вкладывать в это деньги, участвовать в этом? Что это даёт для страны?

Макаров об участии Беларуси в «Евровидении»: «Мы победим обязательно, однозначно» -1

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Мы победим обязательно, однозначно. Я считаю, что мы, без сомнений, должны надеяться и должны какие-то мысли позитивные посылать для того, чтобы победа эта случилась.

Что в Беларуси есть? Люди в Беларуси есть. Это – истина, что это – основной наш даже не ресурс, а наше основное богатство.

Разные люди: спортсмены, люди искусства, учёные, айтишники и так далее. Это то, чем всегда славилась эта земля, и то, что принесёт нам дивиденды и радость, и гордость в течение долгих лет ещё. Поэтому – да, победим.

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Полностью согласен.

Макаров об участии Беларуси в «Евровидении»: «Мы победим обязательно, однозначно» -4

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Культура # Олег Макаров

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