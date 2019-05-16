«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 70 коллекций и практически 200 моделей. В Минске проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году конкурс проходит под девизом «Добро пожаловать в Беларусь: страну спорта и креатива». Из четырех сотен участников представить свои наряды в заключительном этапе смогли около 80 молодых дизайнеров.
На суд международного жюри представлены коллекции для детей и взрослых. Впервые оценить талант белорусских дизайнеров приехали кутюрье из Сербии и Китая.
Игорь Иванов, организатор национального фестиваля-конкурса «Мельница моды – 2019»:
Главный приз для победителей учрежден Министерством образования, это международные творческие мастерские. Наши молодые дизайнеры достойно представляют нашу страну на европейской арене.
Светлана Князева, дизайнер:
«Мельница моды» дает всем шанс проявить себя, проявить креатив, воплотить свои фантазии в творчестве и заявить о себе лучшим образом.
Победители получат возможность принять участие в «Неделе моды» в Милане, а также поучиться у лучших дизайнеров в творческих мастерских Европы.