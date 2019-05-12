Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

Осталось совсем немного времени до начала ежегодного песенного конкурса «Евровидение». С 14 по 18 мая в Тель-Авиве пройдут два полуфинала и финал. В этом году слоганом были выбраны слова «Мечтай смело». Всего в конкурсе примут участие представители 41 страны, и уже сейчас люди гадают, кто станет победителем. Мы решили узнать, кто, по мнению букмекеров, имеет самые высокие шансы на победу. 1. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. 25-летний парень, выступать будет во втором полуфинале под 16 номером с песней «Arcade». В начале января букмекеры поставили Дункана на 22 место, но уже к середине января певец поднялся на 4 строчку. Далее были некоторые волнения, но с 9 марта Лоуренс надёжно занимает 1 строчку, а его шансы на успех оцениваются в 23%. Главный фаворит «Евровидения-2019». Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню

Фото: Thomas Hanses

2. Представитель Швеции Джон Лундвик. 36-летний мужчина, выступать будет во втором полуфинале под 8 номером с песней «Too Late For Love». С начала января и до начала марта представитель Швеции занимал вторую строчку. 10 марта Швеция выбрала Джона, после чего страна переместилась в рейтинге на 3 место, достигла 6 строчки 5 апреля, но к 10 мая вновь вернулась на 2 место. Шансы Лундвика на успех оцениваются в 16%.

Фото: Andres Putting

Представитель Швеции на «Евровидении-2019» Джон Лундвик: кто он и почему на конкурсе поют две его песни 3. Представитель России Сергей Лазарев. 36-летний мужчина, выступать будет во втором полуфинале под 13 номером с песней «Scream». С января по 8 марта россиянин был наиболее вероятным победителем и занимал первое место в рейтинге. Далее весь март и почти весь апрель Лазарев оставался на второй строчке. Теперь, когда репетиции позади, Сергея потеснил представитель Швеции, так что россиянин переместился на третью строчку. Шансы представителя России победить в конкурсе оцениваются в 9%.

Фото: Thomas Hanses

Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве 4. Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. 28-летний парень, выступать будет во втором полуфинале под 18 номером с песней «Truth». В начале января Азербайджан занимал 25 строчку. Когда в марте стало известно, что представителем страны будет Чингиз, его поставили на 15 место. После первой репетиции Мустафаев ворвался в топ-5 и занял 4 строчку. Шансы Чингиза на успех оцениваются в 7%.

Фото: Thomas Hanses

5. Представитель Франции Билал Хассани. 19-летний юноша, как представитель страны «Большой пятёрки» выступать будет сразу в финале с песней «Roi». Рейтинг представителя Франции был весьма нестабилен. В начале января Франция занимала 3 строчку, в конце того же месяца – 12, в середине февраля – 6, в марте колебалась между 12 и 13 местами, а сейчас Билал расположился на 5 месте. Его шансы на победу равны 6%. Самый эпатажный участник «Евровидения-2019». Кто такой Билал Хассани и почему он даёт имена своим парикам

Фото: Andres Putting

По состоянию на 11:20 12 мая в топ-10 также входят Мальта и Италия с 5%, Австралия и Швейцария с 4%, Исландия с 3%.

Фото: скриншот сайта eurovisionworld.com