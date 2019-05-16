Scream. О чём поёт Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019»

На конкурсе «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве, известный российский певец Сергей Лазарев исполнит песню «Scream».
Для исполнителя это вторая попытка покорить песенный конкурс.
Ранее в интервью Лазарев рассказывал, что «Scream» отличается от той песни, которую он исполнял на «Евровидении» три года назад. Жанр песни артист называет «эпической балладой».
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Конкурсная песня, по словам артиста, это хорошая возможность показать себя с другой стороны – не хочется копировать даже себя, а нужно показать свои новые грани.
«Эта песня очень личная. Конечно, она будет близка многим, потому что многие сталкивались с такими эмоциями. Но она очень личная именно для меня – я понимаю, о чем пою».
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Песня получилась очень эмоциональной. В ней Лазарев поет о переживаниях и страхах, с которыми приходится бороться.
На рейтинги букмекеров, которые пророчат певцу высокое место в финале, Сергей Лазарев предпочитает не смотреть. «Я до конца буду со своими мыслями, потому что хочу быть уверенным в себе».
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
Создателями песни является команда, которая написала предыдущую конкурсную песню исполнителя. Среди авторов и Филипп Киркоров.
Постановкой конкурсного номера занимается греческий режиссер Фокас Евангелинос. Его постановки регулярно входят в пятерку лучших на «Евровидении».
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