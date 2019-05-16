Scream. О чём поёт Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение-2019»

На конкурсе «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве, известный российский певец Сергей Лазарев исполнит песню «Scream».

Для исполнителя это вторая попытка покорить песенный конкурс.

Ранее в интервью Лазарев рассказывал, что «Scream» отличается от той песни, которую он исполнял на «Евровидении» три года назад. Жанр песни артист называет «эпической балладой».

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Конкурсная песня, по словам артиста, это хорошая возможность показать себя с другой стороны – не хочется копировать даже себя, а нужно показать свои новые грани.

«Эта песня очень личная. Конечно, она будет близка многим, потому что многие сталкивались с такими эмоциями. Но она очень личная именно для меня – я понимаю, о чем пою».