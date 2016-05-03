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Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»

03 мая 2016 13:01
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В Интернете есть множество фотографий всеми известных актеров, которые значительно повзрослели с момента выхода любимых фильмов. Hello опубликовал фотографии 15 актеров «Гарри Поттера», которые, мягко говоря, выглядят иначе.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера.

Выглядит очень внушительно.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-1

Эмма Уотсон и ее Гермиона Грейнджер.

И сердце замирает...

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-4

Руперт Грин в роли Рона Уизли.

Вот кто со временем остается прежним!

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-7

Джеймс и Оливер Фелпс в ролях Фреда и Джорджа.

Хоть здесь оба брата живы и здоровы!

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-10

Мэтью Льюис в роли Невилла Долгопупса.

Это изменение тысячелетия!

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-13

Том Фелтон в роли Драко Малфоя.

Как дело было с Рупертом, здесь все на своих местах.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-16

Бонни Райт в роли Джинни Уизли.

Настоящая леди.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-19

Гарри Меллинг в роли дадли Дурсля.

Невоспетый герой, источник затаенной злобы Гарри.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-22

Мэгги Смит в роли Менервы Макгонагалл.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-25

Джон Клиз в роли безголового Ника.

Есть от чего потерять голову?

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-28

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа.

Увы, актера не стало 14 января 2016 года. 

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-31

Дэвид Брэдли в роли Аргуса Филча.

Бедняжка, ему тоже хотелось волшебства!

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-34

И еще несколько персон, которые присоединились к актерскому составу «с опозданием».

Майкл Гэмбон пришел на роль Дамблдора

в третьей части Гарри Поттера после смерти Ричарда Харриса в 2002.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-37

Ральф Файнс наконец смог показать себя в «Кубке Огня»,

когда Волан-де-Морт вернулся. Сейчас он выглядит получше!

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-40

Эванна Линч в роли Полумны Лавгуд,

присоединившейся в «Оддене Феникса». Она выглядит почти так же.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-43

Гэри Олдман снимался в роли Сириуса Блэка,

начиная с «Узника Азкабана». Смерть Блэка и правда была очень трагичной.

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»-46

Все люди взрослеют, и актеры «Гарри Поттера» не исключение. Но когда вместе стоят фото «до» и «после», есть чему удивиться!

Перевод: Светлана Воропай

# калейдоскоп # Кино

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