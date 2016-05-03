Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»
В Интернете есть множество фотографий всеми известных актеров, которые значительно повзрослели с момента выхода любимых фильмов. Hello опубликовал фотографии 15 актеров «Гарри Поттера», которые, мягко говоря, выглядят иначе.
Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера.
Выглядит очень внушительно.
Эмма Уотсон и ее Гермиона Грейнджер.
И сердце замирает...
Руперт Грин в роли Рона Уизли.
Вот кто со временем остается прежним!
Джеймс и Оливер Фелпс в ролях Фреда и Джорджа.
Хоть здесь оба брата живы и здоровы!
Мэтью Льюис в роли Невилла Долгопупса.
Это изменение тысячелетия!
Том Фелтон в роли Драко Малфоя.
Как дело было с Рупертом, здесь все на своих местах.
Бонни Райт в роли Джинни Уизли.
Настоящая леди.
Гарри Меллинг в роли дадли Дурсля.
Невоспетый герой, источник затаенной злобы Гарри.
Мэгги Смит в роли Менервы Макгонагалл.
Джон Клиз в роли безголового Ника.
Есть от чего потерять голову?
Алан Рикман в роли Северуса Снейпа.
Увы, актера не стало 14 января 2016 года.
Дэвид Брэдли в роли Аргуса Филча.
Бедняжка, ему тоже хотелось волшебства!
И еще несколько персон, которые присоединились к актерскому составу «с опозданием».
Майкл Гэмбон пришел на роль Дамблдора
в третьей части Гарри Поттера после смерти Ричарда Харриса в 2002.
Ральф Файнс наконец смог показать себя в «Кубке Огня»,
когда Волан-де-Морт вернулся. Сейчас он выглядит получше!
Эванна Линч в роли Полумны Лавгуд,
присоединившейся в «Оддене Феникса». Она выглядит почти так же.
Гэри Олдман снимался в роли Сириуса Блэка,
начиная с «Узника Азкабана». Смерть Блэка и правда была очень трагичной.
Все люди взрослеют, и актеры «Гарри Поттера» не исключение. Но когда вместе стоят фото «до» и «после», есть чему удивиться!
Перевод: Светлана Воропай