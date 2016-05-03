Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»

В Интернете есть множество фотографий всеми известных актеров, которые значительно повзрослели с момента выхода любимых фильмов. Hello опубликовал фотографии 15 актеров «Гарри Поттера», которые, мягко говоря, выглядят иначе. Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера. Выглядит очень внушительно.

Эмма Уотсон и ее Гермиона Грейнджер. И сердце замирает...

Руперт Грин в роли Рона Уизли. Вот кто со временем остается прежним!

Джеймс и Оливер Фелпс в ролях Фреда и Джорджа. Хоть здесь оба брата живы и здоровы!

Мэтью Льюис в роли Невилла Долгопупса. Это изменение тысячелетия!

Том Фелтон в роли Драко Малфоя. Как дело было с Рупертом, здесь все на своих местах.

Бонни Райт в роли Джинни Уизли. Настоящая леди.

Гарри Меллинг в роли дадли Дурсля. Невоспетый герой, источник затаенной злобы Гарри.

Мэгги Смит в роли Менервы Макгонагалл.

Джон Клиз в роли безголового Ника. Есть от чего потерять голову?

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа. Увы, актера не стало 14 января 2016 года.

Дэвид Брэдли в роли Аргуса Филча. Бедняжка, ему тоже хотелось волшебства!

И еще несколько персон, которые присоединились к актерскому составу «с опозданием». Майкл Гэмбон пришел на роль Дамблдора в третьей части Гарри Поттера после смерти Ричарда Харриса в 2002.

Ральф Файнс наконец смог показать себя в «Кубке Огня», когда Волан-де-Морт вернулся. Сейчас он выглядит получше!

Эванна Линч в роли Полумны Лавгуд, присоединившейся в «Оддене Феникса». Она выглядит почти так же.

Гэри Олдман снимался в роли Сириуса Блэка, начиная с «Узника Азкабана». Смерть Блэка и правда была очень трагичной.