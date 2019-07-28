А вы мечтали в детстве попасть на необитаемый остров? 6 фильмов о выживании

Любители путешествий часто с нетерпением ждут лета, чтобы отправиться в горы, леса и другие места, где редко можно встретить людей. Правда, теперь это не совсем так. В наше время, чтобы покорить гору, нужно ещё и своей очереди дождаться. А ведь как всё представлялось в детстве! Наверняка, одной из детских фантазий было оказаться на необитаемом острове. Кто-то хотел туда попасть один, кто-то – вместе с друзьями, а кто-то – с симпатичной девочкой или понравившимся мальчиком. Большинство людей взрослеют и забывают свои детские желания, но не сценаристы фильмов. Вот они-то и напоминают нам о давно оставленных в прошлом мечтах. Так чем же может удивить кинематограф? 1. Американский сериал «Остаться в живых» («Lost»). Один из самых популярных современных сериалов, он выходил с 2004 по 2010 года. Кинокартина повествует о судьбах людей, которые летели рейсом 815 из Австралии в США. Самолёт потерпел крушение и пассажирам пришлось выживать на необитаемом острове. В отличие от многих других произведений в поджанре робинзонады, авторы этого сериала отказались придерживаться концепции наибольшей приближенности к реальности. Герои могут попадать в прошлое, в параллельную реальность, принимать облик призраков, а также у некоторых есть сверхчеловеческие способности. Остров, кстати, тоже не совсем обычный.

Фото: кадр из сериала «Остаться в живых»

Сериал является одним из самых дорогих, и одним из самых успешных, он завоевал множество наград и во время трансляции по телевидению собирал у экранов в среднем по 16 миллионов человек. Так что если у вас есть много свободного времени, можете попробовать посмотреть – вдруг понравится? 2. Российский фильм «Обитаемый остров». Диалогия является экранизацией одноимённого романа братьев Стругацких. Первая часть вышла в конце 2008 года, вторая – весной 2009. Фильм получил смешанные отзывы. Он стал самым кассовым российским фильмом 2009 года, но всё равно не окупился в прокате. Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе Действие разворачивается в будущем, когда человечество уже стало межпланетным видом. Главный герой – пилот, который совершил вынужденную посадку на неизвестной планете. Мужчина попадает в плен и его передают властям, затем он сбегает. Его снова ловят, и он снова сбегает. По мере развития сюжета Главный герой узнаёт, что власть борется с отступниками, которых вычисляют по регулярным припадкам, напоминающим эпилептические. А отступников ловят потому, что они… спойлер.

Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»

В общем, фильм можно посмотреть ради роялей в кустах, зрелищных спецэффектов и приятного музыкального сопровождения. Рекомендуется любителям научной фантастики. 3. Американский фильм «Голубая лагуна». Вышел на экраны в 1980 году, является экранизацией романа ирландского писателя Генри Де Вер Стэкпула. Трогательная и романтичная сказка о любви двух людей. Почему сказка? Потому что всё складывается в пользу главных героев. Если подумать, им не приходится выживать. Еда и вода есть, ядовитые рыбы и ягоды не попадаются, опасных хищников нет. На острове после кораблекрушения оказались мальчик, девочка и повар. Когда повар объяснил основы самостоятельной жизни детям, он стал не нужен, а потому был убран из картины. Когда главные герои выросли и у них родился сын, они решили продолжить жить так, как привыкли, потому не подали сигнал бедствия, проплывавшему мимо кораблю. И, что интересно, отец главного героя, искавший его, увидев на острове сына, не узнал его, поскольку тот был выпачкан в песке.

Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна»

Если подытожить, можно посмотреть ради красивой картинки и из любви к наблюдению за развитием отношений двух людей, которым никто не мешает. Однако проверку на реализм фильм точно не проходит. 4. Американский фильм «Изгой». Кинокартина вышла на экраны в 2000 году, а главную роль сыграл Том Хэнкс. Фильм получил в основном положительные отзывы за игру актёра и драматичность. Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии? Начинается действие в Москве в 1995 году. Уже необычно. Однако главный герой американец, который приехал в Россию по работе. Позже он возвращается в США, договаривается со своей возлюбленной о помолвке и… попадает в авиакатастрофу. Мужчина сумел выжить и добраться до необитаемого острова, где переживает тяжёлые физические и духовные испытания. А его лучшим другом и собеседником становится мяч. На острове главному герою пришлось пробыть целых четыре года. В итоге мужчине удалось собрать плот и он выбрался, но на этом история не заканчивается. Впереди у главного героя один из самых драматичных моментов, а именно… спойлер.

Фото: кадр из фильма «Изгой»

Кому стоит смотреть? Любителям драмы и тяжёлых душевных терзаний. А ещё всем, кто любит фильмы в поджанре робинзонады. 5. Американский фильм «Марсианин». Сценарий написан по мотивам одноимённой книги американского писателя Энди Уира. Фильм вышел на экраны в 2015 году и является космической робинзонадой. Специалисты отметили некоторую недостоверность, однако неискушённым научными деталями зрителям понравилось. Картина является и драмой, и комедией. Главного героя забыли на Марсе, но… «Итак, надо придумать, как вырастить еду на три года. На планете, где ничто не растёт. К счастью, я ботаник! Марс будет в ужасе от моих способностей!». Перед позитивным настроем меркнут любые неприятности. А если в эти неприятности попал не простой оптимист, а инженер, биолог и астронавт – то проблемы возникают у проблем.

Фото: кадр из фильма «Марсианин»

Фильм наполнен множеством интересных цитат, красивыми пейзажами космоса и Марса, а также выращиванием милого сердцу картофеля. «Не хочу показаться самодовольным, но я лучший ботаник на этой планете». Определённо стоит пожертвовать 142 минутами жизни ради просмотра этой кинокартины. 6. Российско-украинский сериал «Остров ненужных людей». Сериал транслировался по телевидению в 2012 году. Съёмки длились 9 месяцев, а сама идея вынашивалась около двух лет. В итоге сериал получил преимущественно положительные отзывы, хотя некоторые сравнивают его с американским «Остаться в живых». Завязка тут немного нетипичная. Никакой катастрофы не было. Точнее, всё-таки катастрофа была, но умышленная. На корабле произошёл пожар и всем пришлось прыгать за борт. На самом деле все плывшие на судне люди оказались там не случайно. От них захотели избавиться друзья, родные или коллеги. Дальше всё развивается стандартно: герои вспоминают своё прошлое, переосмысливают жизнь, дерутся, влюбляются и так далее.

Фото: кадр из фильма «Остров ненужных людей»