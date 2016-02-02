В Нью-Йорке поклонники приняли Аль Пачино за бездомного

Новости США. В курьезную ситуацию на днях попал американский актер театра и кино Аль Пачино. Опаздывая в театр, он пробежал по нью-йоркской улице прямо в потоке машин. При этом узнать артиста было непросто.

Серый свитер с капюшоном, натянутым на глаза, мешковатое черное пальто, светло-серый шарф с «рваными» краями. Как пишет пресса, в таком виде Аль Пачино был похож скорее на бродягу, чем на звезду Голливуда.