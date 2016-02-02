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В Нью-Йорке поклонники приняли Аль Пачино за бездомного

02 февраля 2016 11:14
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Новости США. В курьезную ситуацию на днях попал американский актер театра и кино Аль Пачино. Опаздывая в театр, он пробежал по нью-йоркской улице прямо в потоке машин. При этом узнать артиста было непросто. 

Серый свитер с капюшоном, натянутым на глаза, мешковатое черное пальто, светло-серый шарф с «рваными» краями. Как пишет пресса, в таком виде Аль Пачино был похож скорее на бродягу, чем на звезду Голливуда.

Как выяснилось, звезда фильма «Крестный отец» не хотел, чтобы его задерживали поклонники, поэтому и устроил весь этот маскарад.

В Нью-Йорке поклонники приняли Аль Пачино за бездомного -1

Напомним, похожий случай произошел несколько лет назад с актером Ричардом Гиром.

Прогуливаясь по Нью-Йорку, туристы увидели человека, копающегося в мусорном баке. Они так растрогались, что предложили бездомному кусок пиццы.

Позже выяснилось, что туристы забрели на площадку фильма, в котором снимается Ричард Гир. Подробности и фото здесь

# Фотофакт # Кино # Курьезы # Аль Пачино

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