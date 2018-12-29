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«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь

29 декабря 2018 13:52
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Новости России. Российская актриса Ирина Лачина опубликовала фотографию со своей 71-летней матерью. Поклонники артистки единогласно сошлись во мнениях, что для своих лет Светлана Тома прекрасно выглядит.  

Некоторое время назад Ирина и Светлана устроили поход по магазинам, чтобы обновить зимний гардероб.  

«Делаем мы это редко, но метко», – уточнила Лачина.  

Она также упомянула о трудностях выбора верхней одежды для актёров. По словам Ирины, им приходится выбирать не просто стильно выглядящий и удобный наряд.  

«Это ещё и походное одеяло, в котором можно спать на дальних переездах или в холодных гостиницах», – добавила артистка.  

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть  

«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь-1

Фото: instagram.com/lachinairina_official  

Хотя для женщин шопинг – развлекательное и интересное мероприятие, в этот раз большего внимания удостоился не сам поход по магазинам, а внешний вид Томы, которая знаменита ролью Рады в фильме «Табор уходит в небо».  

«Это сама Тома?! Легендарная актриса?! Даааа уж. Красавица из красавиц, ваша мама»,  

«Клааасс! Дай Бог мамочке самого крепкого здоровья, Ирина! Только намедни вспоминала её»,  

«Как я обожаю вашу маму! Передайте Светлане Андреевне, что она – эталон настоящей женщины! Здоровья и счастья всей вашей семье, Ирина!»,  

«Светлану Андреевну года не берут! Браво!».  

Сама Тома свой внешний вид объясняет голодным послевоенным временем, играми во дворе в детстве и спортивной юностью.  

В прошлом месяце мы рассказывали про молодо выглядящих Наоми Кэмпбелл и её 67-летнюю маму, а ещё месяцем ранее говорили про дочь Веры Брежневой, которая растёт копией мамы. Кажущейся ровесницей дочери пользователи соцсетей считали и Аллу Борисовну.  

Недавно звездой интернета стала смотрящаяся вдвое моложе 50-летняя китаянка – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Ирина Лачина # Светлана Тома # Фотофакт

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