«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь

Новости России. Российская актриса Ирина Лачина опубликовала фотографию со своей 71-летней матерью. Поклонники артистки единогласно сошлись во мнениях, что для своих лет Светлана Тома прекрасно выглядит.
Некоторое время назад Ирина и Светлана устроили поход по магазинам, чтобы обновить зимний гардероб.
«Делаем мы это редко, но метко», – уточнила Лачина.
Она также упомянула о трудностях выбора верхней одежды для актёров. По словам Ирины, им приходится выбирать не просто стильно выглядящий и удобный наряд.
«Это ещё и походное одеяло, в котором можно спать на дальних переездах или в холодных гостиницах», – добавила артистка.
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Фото: instagram.com/lachinairina_official
Хотя для женщин шопинг – развлекательное и интересное мероприятие, в этот раз большего внимания удостоился не сам поход по магазинам, а внешний вид Томы, которая знаменита ролью Рады в фильме «Табор уходит в небо».
«Это сама Тома?! Легендарная актриса?! Даааа уж. Красавица из красавиц, ваша мама»,
«Клааасс! Дай Бог мамочке самого крепкого здоровья, Ирина! Только намедни вспоминала её»,
«Как я обожаю вашу маму! Передайте Светлане Андреевне, что она – эталон настоящей женщины! Здоровья и счастья всей вашей семье, Ирина!»,
«Светлану Андреевну года не берут! Браво!».
Сама Тома свой внешний вид объясняет голодным послевоенным временем, играми во дворе в детстве и спортивной юностью.
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