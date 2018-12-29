«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь

Новости России. Российская актриса Ирина Лачина опубликовала фотографию со своей 71-летней матерью. Поклонники артистки единогласно сошлись во мнениях, что для своих лет Светлана Тома прекрасно выглядит.

Некоторое время назад Ирина и Светлана устроили поход по магазинам, чтобы обновить зимний гардероб.

«Делаем мы это редко, но метко», – уточнила Лачина.

Она также упомянула о трудностях выбора верхней одежды для актёров. По словам Ирины, им приходится выбирать не просто стильно выглядящий и удобный наряд.

«Это ещё и походное одеяло, в котором можно спать на дальних переездах или в холодных гостиницах», – добавила артистка.

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