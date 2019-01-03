Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик
Четверг – время кинопремьер. В первую неделю 2019 года на экранах кинотеатров зрителей ждет семейный мюзикл о невероятной няне, которая спускается с небес, когда детям нужна помощь, облеченная версия «Дэдпула» и военная драма с главным молодым артистом России сегодня – Александром Петровым.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Мэри Поппинс возвращается
Фото: Jay Maidment, Disney Enterprises
Новые приключения удивительной няни Мэри и ее друга Джека, которые вернулись к Бэнксам в Вишневый переулок, но уже к новому поколению семьи. Джейн и Майкл стали взрослыми и столкнулись с трудностями, помочь разрешить которые и прилетела Мэри Поппинс.
Антон Коляго:
Бродвейский хореограф и по совместительству главный в Голливуде по мюзиклам Роб Маршалл сделал новую «Мэри Поппинс» хоть и формально сиквелом классики 1964 года, но на самом деле её почти полным ремейком. Ещё тот фильм за излишнюю искусственность невзлюбила автор оригинальных книг Памела Трэверс, новая версия так и вовсе похожа на смесь нафталина с пластиком, но за очаровательную улыбку Эмили Блант простить можно многое.
Т-34
Танкист Николай Ивушкин попал в плен и планирует побег. Он собирает экипаж и хочет бросить вызов противнику в лице с немцем Ягером.
Антон Коляго:
Для тех, кому мало Александра Петрова в роли полицейского, вот, пожалуйста – еще и танкист. Просмотр кино о Великой Отечественной в новогодние праздники кажется затеей сомнительной, но на самом деле будет вполне себе уместной. «Т-34» – тот редкий случай, когда в российском военном кино сделали ставку, в первую очередь, на залихватский аттракцион про двух увлечённых соперников, а не патриотическую драму о подвиге. А еще там есть персонаж-белорус.
Жил-был Дэдпул
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Новый смягченный вариант фильма «Дэдпул 2» о наемнике, который решает встать на защиту одного проблемного подростка. В фильме появятся не только новые сцены, но и персонаж.
Антон Коляго:
Нет, это не новая часть кинокомикса о бессмертном антигерое в красном трико, а всего лишь цензурная версия «Дэдпула 2», которую режиссер Дэвид Литч и актер Райан Рейнольдс придумали специально под Рождество. Скорее всего, вам покажется, что без фирменных крови, насилия и скабрезных шуточек «Дэдпул» совсем не «Дэдпул», но зато вести детей в кино уже можно без опаски.
Пирсинг
На первый взгляд Рид – примерный семьянин и симпатичный парень, но в душе он давно мечтает совершить убийство. Когда он выбирает жертву, то совсем не представляет, чем закончится встреча с ней – смертельной игрой в кошки-мышки, где от любви до ненависти всего один шаг.
Антон Коляго:
Второй фильм молодого, но уже замеченного мировыми фестивалями режиссера Николаса Песке, снова по мотивам романа Рю Мураками. Минималистическая и нервная история о встрече двух жестоких людей с весьма специфичными вкусами, полная отсылок к итальянскому джалло, Хичкоку и Тарантино. Блестящие Кристофер Эбботт («Девочки») и Миа Васиковска в амплуа, которые для них было сложно даже просто представить.