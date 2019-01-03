Танки, няня и Дэдпул. Что смотреть в кино с 3 января: советует критик

Четверг – время кинопремьер. В первую неделю 2019 года на экранах кинотеатров зрителей ждет семейный мюзикл о невероятной няне, которая спускается с небес, когда детям нужна помощь, облеченная версия «Дэдпула» и военная драма с главным молодым артистом России сегодня – Александром Петровым. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Мэри Поппинс возвращается

Фото: Jay Maidment, Disney Enterprises

Новые приключения удивительной няни Мэри и ее друга Джека, которые вернулись к Бэнксам в Вишневый переулок, но уже к новому поколению семьи. Джейн и Майкл стали взрослыми и столкнулись с трудностями, помочь разрешить которые и прилетела Мэри Поппинс. Антон Коляго:

Бродвейский хореограф и по совместительству главный в Голливуде по мюзиклам Роб Маршалл сделал новую «Мэри Поппинс» хоть и формально сиквелом классики 1964 года, но на самом деле её почти полным ремейком. Ещё тот фильм за излишнюю искусственность невзлюбила автор оригинальных книг Памела Трэверс, новая версия так и вовсе похожа на смесь нафталина с пластиком, но за очаровательную улыбку Эмили Блант простить можно многое. Т-34

Скриншот из трейлера

Танкист Николай Ивушкин попал в плен и планирует побег. Он собирает экипаж и хочет бросить вызов противнику в лице с немцем Ягером. Антон Коляго:

Для тех, кому мало Александра Петрова в роли полицейского, вот, пожалуйста – еще и танкист. Просмотр кино о Великой Отечественной в новогодние праздники кажется затеей сомнительной, но на самом деле будет вполне себе уместной. «Т-34» – тот редкий случай, когда в российском военном кино сделали ставку, в первую очередь, на залихватский аттракцион про двух увлечённых соперников, а не патриотическую драму о подвиге. А еще там есть персонаж-белорус. Жил-был Дэдпул

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Новый смягченный вариант фильма «Дэдпул 2» о наемнике, который решает встать на защиту одного проблемного подростка. В фильме появятся не только новые сцены, но и персонаж. Антон Коляго:

Нет, это не новая часть кинокомикса о бессмертном антигерое в красном трико, а всего лишь цензурная версия «Дэдпула 2», которую режиссер Дэвид Литч и актер Райан Рейнольдс придумали специально под Рождество. Скорее всего, вам покажется, что без фирменных крови, насилия и скабрезных шуточек «Дэдпул» совсем не «Дэдпул», но зато вести детей в кино уже можно без опаски. Пирсинг

Скриншот из трейлера