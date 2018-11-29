Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждут средневековые приключения, ремейк легендарного итальянского триллера спустя сорок лет и вестерн с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Робин Гуд: Начало

Фото: Larry Horricks

Робин из Локсли вместе с командиром-мавром возвращаются в Англию. Они видят, что их родина изменилась. Друзья решают бросить вызов продажным приспешникам короны и изменить положение дел в Англии. Антон Коляго:

Вышедший в прошлом году фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» хоть и провалился в прокате, но, видимо, задал тренд на переосмысление средневековых мифов в формате хулиганских боевиков — с таким намеком и получился новый «Робин Гуд». Правда, в отличие от Ричи, сериальный режиссер Отто Батхерст совсем забывает про характеры героев, отчего фильм быстро вязнет в блокбастерных клише и даже становится утомительным. Братья Систерс

Фото: imdb.com

Фартовые братья по фамилии Систерс должны выполнить очередной заказ – найти и уничтожить химика-золотоискателя. Вызывается помочь им в этом деле частный детектив. С этого момента каждый начинает вести собственную игру в кошки-мышки. Антон Коляго:

Жак Одиар, живой классик французского социального кино, впервые снял фильм на английском, да не какой-нибудь, а экранизацию палп-бестселлера про ковбоев. Получилось по-европейски живое и глубокое переосмысление классического американского жанра вестерн, который, как оказалось, может быть еще и отличной психологической драмой — ковбои, как-никак, тоже что-то чувствуют. Бонусом — дуэт выдающихся актеров Хоакина Феникса и Джона Си Райли, которым помогают Джейк Джилленхол и новая британская звезда Риз Ахмед. Суспирия

Фото: Amazon Studios

1977 год. Балерина Сьюзи из США приезжает в Берлин, чтобы стать часть легендарной труппы из танцевальной академии. Но в ее стенах происходит что-то пугающее и сверхъестественное. Сьюзи понимает, что если не разгадает тайну академии и происходящего в ее стенах, то может стать следующей жертвой проклятия. Антон Коляго:

Ремейк классики джалло (поджанр итальянского хоррора, смешивающий триллер, слэшер и эротику) Дарио Ардженто от другого итальянца Луки Гуаданьино, которого все узнали в прошлом году после мелодрамы «Зови меня своим именем». Завораживающе хаотичный арт-хоррор в стиле «ничего вообще не понятно, но очень красиво» с танцами, ведьмами, зашифрованным посланием о коллективной вине европейцев и музыкой Тома Йорка из Radiohead. Вы умрете или мы вернем вам деньги

Фото: imdb.com