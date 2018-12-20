Что смотреть в кино в новогодние праздники: советует критик

Наступает время новогодней суеты. Чтобы зарядиться праздничным настроением, советуем найти время и отправиться в кинотеатр. На этой неделе мы расскажем, что посмотреть в кино перед Новым годом. Здесь и окончание знаменитой серии киноальманахов «Ёлки», и очередная часть приключений трех богатырей, и комедия с героями известного сериала. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Ёлки Последние

Постер фильма «Ёлки»

В разных городах России происходят пять разных историй: Снегурочка спасает дедушку, Боря старается не дать другу уехать в Якутск, лыжник и сноубордист ищут девушку по всему городу, жительница Воронежа отправляется за актером из столицы, а хипстер помогает отчиму сделать предложение. И всех объединяет Новый год. Антон Коляго:

Очередная часть уже почти классической российской новогодней франшизы, грустная и радостная одновременно – потому что последняя. Впрочем, шутки про бесконечность «Ёлок» спешить зачехлять не стоит: Тимур Бекмамбетов давно пообещал, что некоторые из знакомых героев вернутся в планирующемся телесериале. Поскольку «Ёлки» это уже не просто кино, а явление, какая-то критика и советы не имеют никакого смысла – если вы видели все предыдущие части, то, конечно, идите и на эту. Три богатыря и Наследница престола

Фото: nkino.ru

Киевский князь решил выбрать наследника престола. Выбор пал на племянницу князя – Забаву. А она получает образование вместе с мужем Елисеем в Царьграде, где правитель – коварный Василевс. Наследницу нужно срочно вернуть домой. Эта задача досталась богатырям и придворному коню Юлию. Антон Коляго:

Еще один новогодний (хотя и совсем не про Новый год сюжетно) киносериал, только для тех, кому «Елки» смотреть еще рановато. Все старые знакомые – богатыри, киевский князь и их чудаковатый говорящий конь снова будут организовывать себе дуболомное роуд-муви пополам с «игрой престолов», в общем, ничего нового. Однако эта часть франшизы, страшно сказать, девятая по счету, примечательна тем, что ее созданием занимался выдающийся аниматор и дважды номинант на «Оскар» Константин Бронзит – он же 14 лет назад делал самый первый мультфильм, про Алешу Поповича. Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел

Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Накануне Нового года отделение полиции оказывается под угрозой закрытия. Родной отдел решает спасти Гриша Измайлов – ему нужно ограбить банк, его коллеги раскроют это дело, деньги вернут обратно и все сохранят работу. Но не все пойдет по плану. Антон Коляго:

Снова примерно та же схема, что с «Ёлками» и «Богатырями» – если не пропустили ни одной серии «Полицейского с Рублевки», то и на полнометражный спецэпизод тоже однозначно стоит идти. Ну, или, может быть, так получилось, что вы большой фанат актера Александра Петрова, который параллельно со съемками в сериале умудрился стать главной российской кинозвездой прямо сейчас. Воспитательница

Фото: imdb.com