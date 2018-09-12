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«Надо вкалывать долго и упорно». Александр Петров о идеальном графике и актёрском мастерстве

12 сентября 2018 09:37
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант Александр Петров.

Последние несколько лет вы не сходите с экранов «Фарца», «Лед», «Притяжение», «Напарник», «Затмение», «Гоголь». Этот темп похож скорее на супергеройский. Какого-то внутреннего истощения, физической усталости вы не ощущаете?

Александр Петров, актёр, музыкант:
Конечно, я человек. Естественно бывают разные периоды в жизни, когда ты правда устаешь. Но все равно, так или иначе, мне это нравится. Я понимаю, что надо вкалывать долго и упорно, особенно когда тебе предлагают интереснейшие роли, отказаться от них и сказать: «Вы знаете, я вот сделаю небольшой перерывчик в своем графике, в свои 29 лет, полежу на диванчике, я как-то подустал». Может, в 50 я это и смогу сказать, а пока – 29, ну, силы-то есть.

Как выглядит ваш идеальный график?

Александр Петров:
Один проект в год, полгода подготовки и полгода съемок. Ну, или там с какими-то значительными перерывами. Понимаете, в чем дело? Если сравнивать и говорить про американское или европейское производство, я понимаю то, что они выходят на весь мир, могут себе позволить такие графики, а здесь мне очень важно, чтобы я принимал участие в своей стране, мы делали классное кино, которое будут смотреть и дружественные республики, как Беларусь, потому что это тоже важно.

«Надо вкалывать долго и упорно». Александр Петров о идеальном графике и актёрском мастерстве-1

Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Актер Том Хэнкс сказал, что «актер должен ежечасно шлифовать свое мастерство». Скажите, а как вы шлифуете свое мастерство?

Александр Петров:
Если говорить про шлифовку, то твой процесс происходит 24 часа в сутки. Ты засыпаешь с какими-то мыслями о том, что надо сделать, когда потом будет эта сцена, надо будет вот это добавить, утром надо встать и написать режиссеру. Это, наверное, шлифовка. Тому Хэнксу, видимо, нравится выражаться именно такими терминами. 

Александр Петров о шоу «Заново родиться», суевериях и роли Гоголя (читать далее). 

# Российские актеры # Кино # Александр Петров # Алина Малахова # Фотофакт

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