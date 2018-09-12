«Надо вкалывать долго и упорно». Александр Петров о идеальном графике и актёрском мастерстве

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант Александр Петров.

Последние несколько лет вы не сходите с экранов «Фарца», «Лед», «Притяжение», «Напарник», «Затмение», «Гоголь». Этот темп похож скорее на супергеройский. Какого-то внутреннего истощения, физической усталости вы не ощущаете?

Александр Петров, актёр, музыкант:

Конечно, я человек. Естественно бывают разные периоды в жизни, когда ты правда устаешь. Но все равно, так или иначе, мне это нравится. Я понимаю, что надо вкалывать долго и упорно, особенно когда тебе предлагают интереснейшие роли, отказаться от них и сказать: «Вы знаете, я вот сделаю небольшой перерывчик в своем графике, в свои 29 лет, полежу на диванчике, я как-то подустал». Может, в 50 я это и смогу сказать, а пока – 29, ну, силы-то есть.

Как выглядит ваш идеальный график?

Александр Петров:

Один проект в год, полгода подготовки и полгода съемок. Ну, или там с какими-то значительными перерывами. Понимаете, в чем дело? Если сравнивать и говорить про американское или европейское производство, я понимаю то, что они выходят на весь мир, могут себе позволить такие графики, а здесь мне очень важно, чтобы я принимал участие в своей стране, мы делали классное кино, которое будут смотреть и дружественные республики, как Беларусь, потому что это тоже важно.