Кэмерон Диаз завершила актерскую карьеру

Голливудская актриса Кэмерон Диаз приняла решение уйти из кино. 45-летняя звезда картин «Маска», «Ангелы Чарли» и «Банды Нью-Йорка» больше не планирует сниматься, а намерена полностью посвятить себя семье и супругу Бенджи Мэддену. Об этом широкой общественности рассказала ее близкая подруга актриса Сельма Блэр.

Сельма Блэр:

Мы недавно обедали с Кэмерон и вспоминали наш общий фильм «Милашка». Я сказала, что не прочь сняться в продолжении, но Кэм ответила, что она закончила с кинокарьерой. У нее прекрасная жизнь и ей больше не нужно все это. Я даже не представляю, что может заставить ее вернуться обратно в кино.

К слову, на больших экранах Кэмерон Диаз не появлялась уже довольно давно. Последний фильм с ее участием – киноверсия бродвейского мюзикла «Энни» − вышел в 2014. После этого актриса одно за другим отклоняла поступающие к ней предложения, комментируя это тем, что ей просто не интересно.