Прямой эфир

Кэмерон Диаз завершила актерскую карьеру

13 марта 2018 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голливудская актриса Кэмерон Диаз приняла решение уйти из кино. 45-летняя звезда картин «Маска», «Ангелы Чарли» и «Банды Нью-Йорка» больше не планирует сниматься, а намерена полностью посвятить себя семье и супругу Бенджи Мэддену. Об этом широкой общественности рассказала ее близкая подруга актриса Сельма Блэр. 

Кэмерон Диаз завершила актерскую карьеру-1

 Кэмерон Диаз и Сельма Блэр. Фото: popcorn.com 

Сельма Блэр: 
Мы недавно обедали с Кэмерон и вспоминали наш общий фильм «Милашка». Я сказала, что не прочь сняться в продолжении, но Кэм ответила, что она закончила с кинокарьерой. У нее прекрасная жизнь и ей больше не нужно все это. Я даже не представляю, что может заставить ее вернуться обратно в кино. 

К слову, на больших экранах Кэмерон Диаз не появлялась уже довольно давно. Последний фильм с ее участием – киноверсия бродвейского мюзикла «Энни» − вышел в 2014. После этого актриса одно за другим отклоняла поступающие к ней предложения, комментируя это тем, что ей просто не интересно. 

Кэмерон Диаз завершила актерскую карьеру-4

 Бенджи Мэдден и Кэмерон Диаз. Фото: Elle 

Кэмерон Диаз вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена три года назад. Сразу после свадьбы поползли слухи, что супруги хотят завести ребенка, поэтому актриса хочет взять паузу в своей карьере. По всей видимости, они оказались правдивыми, и Диаз решила сделать выбор в пользу семьи. 

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Кэмерон Диаз # Сельма Блэр

Другие новости рубрики

Все новости
Двуликий скромник: Аарону Экхарту исполняется 50 лет
12 марта 2018 10:38

Двуликий скромник: Аарону Экхарту исполняется 50 лет

Кинопремьеры 8 марта: Лиам Нисон снова всех спасает
08 марта 2018 13:17

Кинопремьеры 8 марта: Лиам Нисон снова всех спасает

Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли
07 марта 2018 08:52

Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли