5 хороших иностранных фильмов о России и русских без «клюквы»

Наверное, каждый русскодумающий человек хотя бы раз закатывал глаза, когда смотрел западные фильмы про своих соотечественников. Может все дело в политической пропаганде, может в экономии, из-за которой студия не нанимает консультанта, а может и в банальной лени, но факт остается фактом – большинство голливудских картин о России вызывают у нашего зрителя только злобу или истерический хохот.

«МакМафия». Фото: imdb.com

Штампами и «клюквой» пестрят десятки иностранных картин, но в последнее время ситуация начала немного меняться. В фильме Гильермо дель Торо «Форма воды» ученый Дмитрий из Минска показан добрым и совестливым человеком, в новом сериале «МакМафия» русские актеры Мария Шукшина и Алексей Серебряков не только исполняют главнее роли, но и выступают консультантами, а в выходящей на этой неделе картине «Смерть Сталина» режиссер Армандо Ианнуччи хоть и иронизирует над политической системой 50-ых годов, но делает это с уважением и интересом.

«Смерть Сталина». Фото: imdb.com

Мы предлагаем вашему вниманию еще несколько фильмов и один сериал, в которых Россия и русские персонажи получились не стереотипными, а глубокими и интересными. «К-19» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Начнем с картины, которая до недавнего времени оставалась самым патриотическим фильмом о России, хотя сняла ее американский режиссер Кэтрин Бигелоу. Можно долго гадать, что же побудило постановщицу сделать картину об известной аварии на советской атомной подводной лодке, но получилось у нее более чем хорошо. Перед съемками авторы фильма общались с участниками тех событий, посещали Северный флот, побывали на доживающей свой век настоящей К-19, а перед выпуском фильма в прокат устроили тестовые показы для оставшихся в живых членов экипажа, с целью исправить все неточности. Вышла отличная историческая драма, способная взять за душу и заставить искренне сопереживать героям. В минус фильму можно записать разве что Харрисона Форда в главной роли – актер ну никак не тянет на русского, зато весь остальной экипаж смотрится очень самобытно, а Лиама Нисона в роли бывшего капитана лодки и вовсе воспринимаешь как родного. «Плутоний-239» (2006)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый неизвестный, но наиболее любопытный фильм из нашей подборки. Лучший комплимент, который можно сделать «Плутонию-239» − минут через тридцать совершенно забываешь, что смотришь иностранный фильм. Атмосфера 90-ых годов воссоздана с такой кропотливой доскональностью, что ошибок или «ляпов» не найти даже при очень большом желании. История весьма проста: главный герой Тимофей работает на секретной атомной станции, где во время сбоя получает смертельную дозу радиации. Он боится, что после его кончины жена и сын останутся совсем без денег, поэтому ворует со станции 100 грамм опасного плутония, который хочет продать в Москве. В столице Тимофей знакомится с крышующим ларьки мелким бандитом, который соглашается помочь ему найти покупателя опасного реагента… Такой фильм вполне мог бы снять телеканал НТВ, но в авторстве западных киношников он смотрится куда интереснее. Главные роли в картине сыграли сплошь известные актеры, но в фильме их воспринимаешь исключительно как соотечественников. Пэдди Консидайн гармоничен в роли интеллигентного ученого, вынужденного преступить закон, красавица Рада Митчел убедительна в образе его жены, а в Оскаре Айзеке многие узнают типичного братка из 90-ых, с которыми некоторым выпало иметь дело. «Порок на экспорт» (2007)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

До «МакМафии» изучением русской мафии в Лондоне занимался Дэвид Кроненберг. Канадский режиссер создал жестокий и бескомпромиссный триллер, который не стесняется натуралистичности и «чернухи», но при этом не выставляет русских персонажей врагами и закоренелыми негодяями. Все актеры в картине говорят на неплохом русском, а подготовка к роли в этом фильме Вигго Мортенсена уже вошла в историю. Актер долгое время прожил в России, изучал быт, ездил на зоны, практически отлично заговорил по-русски – эти старания принесли ему номинацию на «Оскар». В «Пороке на экспорт» много внимания уделено деталям – интерьерам, традициям, а тюремные татуировки персонажей идентичны настоящим. Старательная работа, заслуживающая самого пристального внимания. «Агенты А.Н.К.Л.» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый стильный фильм Гая Ричи, основанный на одноименном сериале. Полукомедийная история о двух сотрудниках КГБ и ЦРУ, которые в самый разгар Холодной войны откладывают в сторону вражду и объединяются для борьбы с общим врагом. Фильм интересен, в первую очередь, тем, что русский персонаж Илья Курякин получился куда более объемный, прописанный и цельный, чем его американский коллега. Играющий эту роль Арми Хаммер (у актера есть русские корни) выжимает из образа максимум и полностью затмевает своего партнера Генри Кавилла. Естественно, Ричи был бы не Ричи, если бы сделал фильм без издевательств над героями, но в «Агентах» хорошенько достается и русскому, и американцу, так что все честно. К большому сожалению, картина провалилась в прокате и обещанного продолжения не будет, а жаль – было бы здорово посмотреть на взаимодействие двух агентов еще раз. «Американцы» (2013 – …)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com