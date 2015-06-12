Дэвид Бекхэм снимется в фильме Гая Ричи о рыцарях Круглого стола

Новости Великобритании. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм дебютирует в кино. Бекхэм снимется в фильме режиссера Гая Ричи о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Бекхэму досталась роль второго плана. Его герой будет задействован в сцене с мечом Экскалибур. Планируется, что картина выйдет в прокат в 2016 году.

Кстати, это далеко не первый опыт работы режиссера Ричи и футболиста Бекхэма. В 2013 году режиссер снимал рекламные ролики с участием Бекхэма.