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Дэвид Бекхэм снимется в фильме Гая Ричи о рыцарях Круглого стола

12 июня 2015 13:21
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Новости Великобритании. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм дебютирует в кино. Бекхэм снимется в фильме режиссера Гая Ричи о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Бекхэму досталась роль второго плана. Его герой будет задействован в сцене с мечом Экскалибур. Планируется, что картина выйдет в прокат в 2016 году.

Кстати, это далеко не первый опыт работы режиссера Ричи и футболиста Бекхэма. В 2013 году режиссер снимал рекламные ролики с участием Бекхэма.

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# Звезды

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