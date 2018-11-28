По мотивам аниме «Ковбой Бибоп» снимут сериал

Новости США. Американская компания Netflix анонсировала выход сериала «Ковбой Бибоп». Съёмки запланированы на весну 2019 года.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте Netflix, консультантом предстоящей адаптации выступит режиссёр оригинала – Синъитиро Ватанабэ. Сценаристом пилотного эпизода выступит Кристофер Йост, который работал на фильмами «Тор 2: Царство тьмы» и «Тор: Рагнарёк».

Согласно имеющимся сведениям, на данный момент заказано производство десяти эпизодов. В оригинальном аниме 26 серий, его выпуском занималась японская студия Sunrise.

Сюжет аниме довольно прост: в не столь далёком будущем на космическом корабле «Бибоп» команда из двух человек занимается распространённым для их времени делом – ловлей преступников за вознаграждение. Со временем к ним присоединяются девушка-картёжница, юный хакер и, предположительно, самый умный пёс.

Аниме не имеет длинной сюжетной линии, это сборник историй, который лучше раскрывает главных персонажей. «Ковбой Бибоп» можно назвать классикой аниме. Сериал выходил в 1998-1999 годах. Сейчас он занимает 16 место в списке лучших аниме на ресурсе World-art с оценкой 8.9668 балла.

В целом, адаптацию можно назвать интересной затеей. Хотя аниме и является классикой, новичкам может быть достаточно сложно оценить этот сериал из-за «неторопливости» повествования, а также рисовки. Кстати, по мнению ряда пользователей, главного героя мог бы сыграть Киану Ривз.

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