Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи

Новости мира. Потеря для мирового кинематографа. 26 ноября не стало Бернардо Бертолуччи – итальянского режиссера, драматурга и «последнего великого маэстро ХХ века», как называют его на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои первые пробы в кино юный Бертолуччи начал в 16 лет. Но оглушительная слава пришла в 30 – с фильмом «Конформист». Теперь уже его работы не остаются не замеченными. Иногда их остро воспринимают критики. А «Последнее танго в Париже» и вовсе запрещено к показу в ряде стран. Но чаще фильмы Бертолуччи ждал успех и любовь публики. «Двадцатый век», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Мечтатели»... А его картина «Последний император» получила девять «Оскаров»!

Бернардо Бертолуччи ушел из жизни на 78 году жизни.