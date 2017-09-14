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Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате

14 сентября 2017 08:34
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Новости России. Музыкант Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead из Великобритании в воровстве клипа.

Как сообщил лидер группы «Машина времени» на своей странице в Facebook, британцы очень некрасиво «содрали» свой новый клип со старого видео российской группы.

Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате-1

Новое видео Radiohead на песню «Lift» вышло 12 сентября. За 48 часов ролик посмотрели более миллиона раз. По сюжету лидер группы – Том Йорк едет в лифте и в его кабину по дороге заходят разные люди.

Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате-4

Кадр из клипа «Lift» группы Radiohead

Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате-6

Кадр из клипа «Место, где свет» группы «Машина времени»​​​​​​​

Видео группы «Машина времени» вышло в 2001 году. Это был клип на песню «Место, где свет». Андрей Макаревич для сравнения опубликовал у себя на странице оба видео.

Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате-9

Кадр из клипа «Lift»​​​​​​​ группы Radiohead

Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате-11

Кадр из клипа «Место, где свет»​​​​​​​ группы «Машина времени»​​​​​​​

Многие пользователи поддержали Андрея Макаревича, но нашлись и те, кто заявил, что идея со съемками в лифте не нова и если снимать в таком пространстве видео, то «наверняка получится что-то похожее».

Андрей Макаревич: «Не хотел бы быть ни The Beatles, ни The Rolling Stones, я хотел быть «Машиной времени» – здесь подробнее.

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Андрей Макаревич # Том Йорк

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