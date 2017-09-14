Очень некрасиво: Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате

Новости России. Музыкант Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead из Великобритании в воровстве клипа. Как сообщил лидер группы «Машина времени» на своей странице в Facebook, британцы очень некрасиво «содрали» свой новый клип со старого видео российской группы.

Новое видео Radiohead на песню «Lift» вышло 12 сентября. За 48 часов ролик посмотрели более миллиона раз. По сюжету лидер группы – Том Йорк едет в лифте и в его кабину по дороге заходят разные люди.

Кадр из клипа «Lift» группы Radiohead

Кадр из клипа «Место, где свет» группы «Машина времени»​​​​​​​

Видео группы «Машина времени» вышло в 2001 году. Это был клип на песню «Место, где свет». Андрей Макаревич для сравнения опубликовал у себя на странице оба видео.

Кадр из клипа «Lift»​​​​​​​ группы Radiohead

Кадр из клипа «Место, где свет»​​​​​​​ группы «Машина времени»​​​​​​​