Прямой эфир

Совет кинокритиков США назвал фильм года

28 ноября 2018 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года. Награду получила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.

Как сообщает издание Deadline Hollywood со ссылкой на директора совета кинокритиков, это очень теплый взгляд на дружбу.

Совет кинокритиков США назвал фильм года-1

Фото: Patti Perret. Universal Studios

В центре сюжета фильма – путешествие богатого музыканта и его телохранителя, которое перерастет в дружбу и изменит жизнь каждого героя. Исполнителя главной роли в картине – Вигго Мортенсена – признали лучшим актером.

Победу в одноименной номинации среди женщин одержала Леди Гага за роль в фильме «Звезда родилась». Фильм снял Брэдли Купер. За эту работу его назвали лучшим режиссером.

Совет кинокритиков США назвал фильм года-4

Фото: WARNER BROS. 

Награждение победителей состоится восьмого января.

Часто награды Национальный совет кинокритиков США не совпадают с победителями премии «Оскар».

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей (читать далее). 

# Кино # Кино # Леди Гага # Вигго Мортенсен # Брэдли Купер # Махершала Али

Другие новости рубрики

Все новости
Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи
26 ноября 2018 14:01

Какими фильмами запомнился легендарный Бернардо Бертолуччи

На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи
26 ноября 2018 10:08

На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»
23 ноября 2018 08:02

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»