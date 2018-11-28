Совет кинокритиков США назвал фильм года

Как сообщает издание Deadline Hollywood со ссылкой на директора совета кинокритиков, это очень теплый взгляд на дружбу.

В центре сюжета фильма – путешествие богатого музыканта и его телохранителя, которое перерастет в дружбу и изменит жизнь каждого героя. Исполнителя главной роли в картине – Вигго Мортенсена – признали лучшим актером.

Победу в одноименной номинации среди женщин одержала Леди Гага за роль в фильме «Звезда родилась». Фильм снял Брэдли Купер. За эту работу его назвали лучшим режиссером.