Совет кинокритиков США назвал фильм года
Новости США. Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года. Награду получила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.
Как сообщает издание Deadline Hollywood со ссылкой на директора совета кинокритиков, это очень теплый взгляд на дружбу.
Фото: Patti Perret. Universal Studios
В центре сюжета фильма – путешествие богатого музыканта и его телохранителя, которое перерастет в дружбу и изменит жизнь каждого героя. Исполнителя главной роли в картине – Вигго Мортенсена – признали лучшим актером.
Победу в одноименной номинации среди женщин одержала Леди Гага за роль в фильме «Звезда родилась». Фильм снял Брэдли Купер. За эту работу его назвали лучшим режиссером.
Награждение победителей состоится восьмого января.
Часто награды Национальный совет кинокритиков США не совпадают с победителями премии «Оскар».
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