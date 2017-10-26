Кинопремьеры 26 октября: «Матильда» и все, все, все

Свершилось. До кинотеатров все же добралась «Матильда», хотя многие уже считали, что этого никогда не произойдет. Фильм Алексея Учителя станет не только самой громкой русскоязычной премьерой года, но и вполне может побороться за это звание во всем мире. Понятно, что за таким колоссом остальные премьеры безнадежно теряются, но среди них все же есть любопытные новинки. «Матильда» реж. Алексей Учитель

Фото: kinopoisk.ru

1888 год. Молодой наследник престола цесаревич Николай живет жизнью типичного томящегося принца. Он меланхоличен и скучающ, что не подобает будущему правителю. Властный отец Александр III обеспокоен состоянием сына и пытается развлечь его элитарными театральными представлениями. Во время одного из балетных шоу Николай видит на сцене молодую танцовщицу Матильду Кшесинскую, один взгляд на которую выводит цесаревича из состояния меланхолии. Почему историческая мелодрама вызвала такой скандал? Про «Матильду» было сказано уже так много (на нашем сайте в том числе), что любые разговоры про этот фильм кажутся излишними. Мы лишь добавим, что картина не пытается никого оскорбить – это лишь фантасмагория, красивая дорогая сказка о принце и танцовщице, в которой за дворцовой пышностью дома Романовых скрывается самая традиционная история любви. Советовать или не советовать этот фильм вам мы не собираемся – тут уж каждый решает сам, но всем противникам «Матильды» стоит помнить, что именно из-за подобных протестов «Голова-ластик», «Последнее танго в Париже» и «Заводной апельсин» приобрели культовый статус и навсегда вошли в историю. «Последний богатырь» реж. Дмитрий Дьяченко

Фото: kinopoisk.ru

Мелкий мошенник Ваня Найденов выдает себя за белого мага и снимает сглаз с участников телешоу. Однажды Ване решают отомстить недовольные клиенты, и, убегая от них, парень случайно попадает в волшебную страну Белогорье, где живут самые настоящие герои русских былин и сказок. Там он узнает, что его настоящий отец сам Илья Муромец, а всех богатырей княжна Варвара превратила в камень. Спасать отца и других былинных героев Ване придется в компании Бабы-Яги, Кощея и других сказочных героев. В 2009 году студия Walt Disney совместно с русскими кинематографистами выпустила сказку «Книга мастеров». Опыт оказался не самым удачным, но спустя восемь лет попытку решили повторить. Постмодернистская сказка, в которой смешаны сказочные герои и современность, очень напоминает отечественный вариант сериала «Однажды в сказке», но выполнено все с большим размахом и юмором. Первые зрители говорят, что получилось хорошо. Очень хочется им поверить. «Мы – монстры» реж. Хольгер Таппе

Фото: imdb.com

В семье Уишбоун из Нью-Йорка сплошные проблемы: папа Фрэнк завален работой, в книжный магазин мамы Эммы никто не ходит, дочку Фэй не замечают парни, а над сыном Максом издеваются в школе. Перед Хэллоуином Эмма пытается раздобыть костюмы для всей семьи и случайно дозванивается до самого графа Дракулы. Тот уже много лет страдает от одиночества и моментально влюбляется в голос таинственной незнакомки. Дракула просит колдунью превратить возлюбленную в вампира, но заклинание срабатывает как раз в тот момент, когда вся семья переодевается в маскарадные костюмы. В результате Эмма превращается в вампиршу, ее муж – в создание Франкенштейна, дочка – в мумию, а сын – в оборотня. Яркий и веселый мультфильм о семейных ценностях, отдаленно напоминающий знаменитую «Суперсемейку». Рисовали его немецкие аниматоры, но размах он носит международный. Для совсем маленьких зрителей «Мы – монстры» не подходит – в мультики поднимаются взрослые проблемы, а некоторые шутки носят очень двусмысленный характер. А вот дети постарше и их родители будут в восторге от оригинальности и изобретательности мультфильма. «Скайлайн 2» реж. Лайам О’Доннелл

Фото: imdb.com