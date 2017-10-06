Джулия Робертс спародировала свои лучшие роли в десятиминутном видео

Актриса Джулия Робертс приняла участие в популярном американском развлекательном шоу The Late Late Show, где за десять минут в юмористической форме повторила все свои самые лучшие роли. Ролик, в котором Робертс вместе с ведущим программы Джеймсом Корденом демонстрируют различные перфомансы, за сутки набрал на YouTube более 300 тысяч просмотров.

В видео Робертс вновь примерила образы своих героинь из картин «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Сбежавшая невеста», «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович» и других. В видео также была представлена новая роль актрисы из фильма «Чудо», выходящего на экраны в ближайшее время.

Напомним, что шоу Джеймса Кордена за два года приобрело огромную популярность не только в США, но и во всем мире. Отличительной особенностью программы стало «Автомобильное караоке», где знаменитости вместе с ведущим поют свои песни в салоне машины, и рубрика «Вспомни и повтори», участницей которой и стала Джулия. До нее свои роли подобным образом вспоминали Том Хэнкс, Арнольд Шварценеггер, Том Круз и многие другие.