Эволюция образа: как менялся стиль Джулии Робертс

В прошлом году 49-летняя Джулия Робертс в пятый раз получила звание самой красивой женщины планеты. Зрители полюбили ее за узнаваемую улыбку, заразительный смех и кудрявые волосы еще в «Красотке», и за 25 лет всенародное обожание не ослабло, а стало еще сильнее.

В юном возрасте Джулия часто принимала участие в конкурсах красоты, но никогда не проходила дальше полуфинала. Зато теперь

она регулярно попадает в знаменитый список журнала People самых красивых людей мира.

Актриса является лицом многих брендов и косметических компаний, но к своей внешности относится весьма скептично. Робертс не считает себя стильной и говорит, что секрет ее красоты в хорошей наследственности. В повседневной жизни звезда обходится без макияжа и одевается максимально просто и удобно.

Поклонник Джулии Робертс сделал 82 татуировки с ее изображением (здесь подробнее).

Джулия говорит, что главное правило ухода за собой – не сидеть на месте. Вести активный образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться и ощущать гармонию с собой и окружающими. Актриса следует этим правилам и почти в пятьдесят выглядит также обворожительно, как и в двадцать. Давайте убедимся в этом лично.