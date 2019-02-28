Клинт Иствуд и Мадонна. Что смотреть в кино с 28 февраля: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает новый фильм Клинта Иствуда, продолжение хоррора двухлетней давности, комедия о трех девушках, которые хотят отомстить неверным мужьям, а также история о том, как Мадонна стала звездой. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Наркокурьер

Фото: Warner Bros. Pictures

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Участник Второй мировой войны, одинокий пожилой мужчина Эрл получает предложение о работе. Ему нужно будет просто водить автомобиль. Правда потом 80-летний Эрл узнает, что стал наркокурьером для мексиканского картеля. Антон Коляго:

Новая криминальная драма ветерана Клинта Иствуда, который в последнее время совсем уж разогнался и начал выпускать по фильму в год (человеку, на минуточку, вот-вот стукнет 89). Это еще и первая за семь лет главная роль Иствуда в кино, из-за чего «Наркокурьер» больше похож на точку перед уходом в вечность: великий режиссер в привычном исповедуется перед семьей, признается в любви к тихой гармонии и устраивает американскому героизму проводы на пенсию. Это смешное и грустное, тихое и бодрое кино старого голливудского образца, от которого новый Голливуд сейчас держится как можно дальше: без намека на толерантность, с карикатурными мексиканцами и даже словом на букву «н». Но это же Клинт Иствуд, как с ним можно вообще спорить? Счастливого нового дня смерти

Фото: Universal Pictures

Весь прошлый день рождения девушка проживала по одному сценарию: праздник повторялся, а в конце ее убивали. В этот раз петля времени снова повторилась – только вместе с девушкой погибают все ее друзья. Антон Коляго:

Продолжение хитового гибрида «Дня сурка» и «Крика», сделанное, по словам авторов, для придания многогранности персонажам (не сказать, чтобы это было очень нужно молодежному слэшеру). Вышло плохо, если не сказать ужасно: множество нелепых комедийных сценок, отвратительная сценарная работа со смещением акцентов, отсутствие фантазии и сомнительное подражание в общем-то неплохому оригиналу двухлетней давности. Уж лучше еще раз пересмотреть его, чем тратить время на сомнительную самопародию. Любовницы

Фото: wdsspr.ru

Три девушки – студентка, актриса и медсестра – случайно встречаются после расставания со своими «половинками» в баре. Мужчины москвичек оказались женаты. И у девушек созревает план – находить неверных мужей и выводить их на чистую воду. Антон Коляго:

Наверняка задуманная как что-то околофеминистское, но на деле оказавшаяся сборником далеко не самых смешных анекдотов комедия о мстительницах неверным мужьям. Фильм действительно снят в формате альманаха и порой абсолютно разные по настроению скетчи, пусть и затрагивающие вечные и важные темы — любовь, семья, верность — не стыкуются друг с другом и в конце все превращаются просто в глянцевую мешанину. Трио – Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова – много пьет и поет – что ж, хотя бы видно, что им явно было весело. Мадонна: Рождение легенды

Фото: Guy Guido Entertainment Inc