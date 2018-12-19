«Ёлки последние». Рассказываем, как снимали и чем всё закончится

Белорусы увидят первыми «Ёлки последние». В 2018 году новогодний блокбастер выйдет в белорусский прокат на четыре дня раньше российского. Это случилось впервые за всю историю существования киноальманаха. Такое решение было принято ещё и потому что сборы фильмов на протяжении всех лет были неизменно высокими. В России же дата старта проката остается прежней – 27 декабря.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполнительница главной роли, российская актриса Юлия Александрова.

Мы все знаем её, как гламурную невесту из фильма «Горько», и в фильме «Самый лучший день», как потрясающую Оленьку с бензоколонки. И в прошлом году – в фильме «Ёлки» вы увидели Юлию, как Снегурочку в интересном положении. Чем же там дело-то кончилось – она родила?

Юлия Александрова, актриса:

По логике – да. В «Ёлках последних» она уже с дочкой. Да, родила.

Продолжается ли сюжет историй героев из предыдущих серий?

Юлия Александрова:

Продолжается. В «Ёлках последних» продолжается история Марины – беременной Снегурочки. С Юлией – с девушкой, которой она помогла, – тоже, в предыдущей части. И в «Ёлках последних» Марина опять помогает людям, она встречается с одиноким дедушкой, которого играет прекрасный артист Юрий Кузнецов, и помогает ему встретить Новый год не в одиночестве. Она приходит к нему домой – он там один сидит за столом, и она ищет его семью.

В «Ёлках» снимались: 157 актёров, 700 директоров кинотеатров, 1 профессиональный гонщик, 69 семей из регионов. Летом во время съёмок зимних сцен понадобилось 200 килограммов искусственного снега. И во время работы съёмочная группа съела 6 вёдер новогоднего оливье.

Юлия Александрова:

Это правда. «Ёлки», действительно, снимаются летом. А в последних «Ёлках» есть, вообще, потрясающий кадр, когда в конце фильма сначала идёт план с главных героев – непосредственно с Юрия Александровича, и дальше идёт пролет камеры на стол – там сидят практически все герои, которые снимались за эти годы в «Ёлках». И это, конечно, было удивительно! Потому что так сразу виден путь этого фильма, и это здорово! Мне кажется, таких кадров ни в одном фильме у нас не было.