«Ёлки последние». Рассказываем, как снимали и чем всё закончится

Белорусы увидят первыми «Ёлки последние». В 2018 году новогодний блокбастер выйдет в белорусский прокат на четыре дня раньше российского. Это случилось впервые за всю историю существования киноальманаха. Такое решение было принято ещё и потому что сборы фильмов на протяжении всех лет были неизменно высокими. В России же дата старта проката остается прежней – 27 декабря.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – исполнительница главной роли, российская актриса Юлия Александрова.
Мы все знаем её, как гламурную невесту из фильма «Горько», и в фильме «Самый лучший день», как потрясающую Оленьку с бензоколонки. И в прошлом году – в фильме «Ёлки» вы увидели Юлию, как Снегурочку в интересном положении. Чем же там дело-то кончилось – она родила?
Юлия Александрова, актриса:
По логике – да. В «Ёлках последних» она уже с дочкой. Да, родила.
Продолжается ли сюжет историй героев из предыдущих серий?
Юлия Александрова:
Продолжается. В «Ёлках последних» продолжается история Марины – беременной Снегурочки. С Юлией – с девушкой, которой она помогла, – тоже, в предыдущей части. И в «Ёлках последних» Марина опять помогает людям, она встречается с одиноким дедушкой, которого играет прекрасный артист Юрий Кузнецов, и помогает ему встретить Новый год не в одиночестве. Она приходит к нему домой – он там один сидит за столом, и она ищет его семью.
В «Ёлках» снимались: 157 актёров, 700 директоров кинотеатров, 1 профессиональный гонщик, 69 семей из регионов. Летом во время съёмок зимних сцен понадобилось 200 килограммов искусственного снега. И во время работы съёмочная группа съела 6 вёдер новогоднего оливье.
Юлия Александрова:
Это правда. «Ёлки», действительно, снимаются летом. А в последних «Ёлках» есть, вообще, потрясающий кадр, когда в конце фильма сначала идёт план с главных героев – непосредственно с Юрия Александровича, и дальше идёт пролет камеры на стол – там сидят практически все герои, которые снимались за эти годы в «Ёлках». И это, конечно, было удивительно! Потому что так сразу виден путь этого фильма, и это здорово! Мне кажется, таких кадров ни в одном фильме у нас не было.
Что было самым сложным в таких съёмках?
Юлия Александрова:
Наверное, летом снимать зиму. Потому что ты в зимней одежде, тебе жарко. И ещё – обстоятельства моей роли: я снималась с маленькими детьми. А с ними попробуй договорись! «Ну, малыш, давай, ещё пару дублей», а ей 8 месяцев. И с детьми – это, конечно, особый творческий процесс. И с ней приходилось выходить гулять и как-то забавлять, хотя, в принципе, я могла бы этого и не делать. Но чтобы нам с ней как-то сдружиться.
Какие планы у Вас на будущее?
Юлия Александрова:
Не знаю. Нам «Ёлки» анонсируют, как последние. Хотя все, конечно, горюют. Мы уже так привыкли на Новый год ходить на «Ёлки». Это кино, ставшее уже доброй традицией. Это кинопродукт, на который можно пойти всей семьей.
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