Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Главную награду получил фильм «Зеленая книга». Мероприятие длилось три часа и проходило без ведущего, хотя этого можно было не заметить – церемония шла весьма бодро и с обязанностями конферансье справлялись приглашенные знаменитости. Оскар-2019: как это было (читать далее). Не обошлось на премии и без моментов, которые обсуждают в соцсетях. Мы собрали главные не «киношные» инфоповоды церемонии. Выступление Леди Гаги и Брэдли Купера. И реакция Ирины Шейк Пользователи соцсетей пришли в восторг от выступления Леди Гаги и Брэдли Купера с песней «Shallow» на церемонии. Выступление сорвало овации, а композиция победила в номинации «Лучшая песня».

Коллеги мощно и трогательно исполнили песню и, как отмечают интернет-пользователи, между артистами «была химия». Поэтому в соцсетях шутили, как на это отреагирует возлюбленная Купера и мать его дочери – российская модель Ирина Шейк. Многие предполагали, что «актер сегодня отправится спать на диван», а некоторые писали, что хотят, чтобы «кто-нибудь смотрел на них так, как Леди Гага смотрит на Брэдли Купера».

К слову, Ирина и Брэдли были одной из самых красивых пар церемонии.

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Несмотря на пересуды в сети, Шейк искренне радовалась победе Леди Гаги. На сцене певица эмоционально поблагодарила свою семью и сказала: «Речь не идет о победе. Суть в том, чтобы не сдаваться. Если у вас есть мечта, боритесь за нее».

Эмоциональная речь Оливии Колман Судя по реакции Оливии Колман, «Оскар» стал для нее неожиданностью. Основной претенденткой на премию накануне церемонии называли Гленн Клоуз, для которой эта номинация стала седьмой. Все они безуспешны.

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Колман вышла на сцену и некоторое время не могла собраться, чтобы начать свою речь. Однако ее слова стали чуть ли не самым ярким моментом церемонии. Победительница сразу же обратилась к Клоуз и отметила, что «актриса всегда была ее кумиром». После Колман поблагодарила режиссера фильма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, коллег – Эмму Стоун и Рейчел Вайс, своего агента и семью. «Спасибо моему мужу, я так сильно тебя люблю. Ты сейчас будешь плакать, а я нет».

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Также актриса вспомнила, что раньше работала уборщицей и могла только мечтать о такой награде. Рами Малеку понадобилась помощь врачей Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» Рами Малек упал на выходе со сцены. Медики оказывали помощь актеру первую помощь прямо в зале.

Отмечается, что Малек не получил серьезных травм. На кадрах видно, что актер ошеломлен произошедшим.

Спайк Ли запрыгнул на Сэмюэля Л. Джексона Режиссер Спайк Ли стал лауреатом премии в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Фото: oscar.go.com

Победитель так обрадовался тому, что сценарий его фильма «Черный клановец» был признан лучшим, что запрыгнул на своего коллегу и друга, объявлявшего номинантов, Сэмюэля Л. Джексона.

Фото: Getty Images

Мантия из плюшевых кроликов Мелисса Маккарти вручила награду в номинации «Лучший дизайн костюмов». На актрисе была надета мантия с плюшевыми кроликами в духе фильма «Фаворитка». По сюжету королева Анна обожала этих животных, они символизировали ее умерших детей.