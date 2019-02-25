Оскар-2019: как это было

We Will Rock You – с легендарной песни началась церемония вручения легендарных премий. Её открыли участники группы Queen вместе с приглашённым солистом Адамом Ламбертом.



Фото: oscar.go.com

Напомним, фильм о группе Queen «Богемская рапсодия» в этом году претендовал на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия» Не получил, но собрал все статуэтки в остальных номинациях, на которые выдвигался: за звук, монтаж, звуковой монтаж и лучшую мужскую роль. Оскар-2019: кто победит на премии. Гид по номинациям и прогнозы от кинокритика А лучшим фильмом года академики признали «Зелёную книгу» режиссёра Питера Фарелли. Церемония в этом году впервые за 30 лет проходила без ведущего и главную награду съёмочной группе вручала Джулия Робертс.

Фарелли передал статуэтку актёру Вигго Мортенсену, исполнившему главную роль в фильме, и сказал, что без него этого фильма не было бы. «Оскар» в 2019 году пройдёт без ведущего «Зелёная книга» взяла также «Оскара» за лучший сценарий, а актёр из этого фильма Махершала Али – за роль второго плана.



Фото: oscar.go.com



Фото: twitter.com/greenbookmovie

Лучшим актёром признан Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», лучшей актрисой – Оливия Колман («Фаворитка»). Выступление Колман на церемонии называют самым трогательным моментом. Она обратилась к сопернице по номинации Гленн Клоуз, которая 7 раз претендовала на «Оскар» и ни разу не получила. Оливия сказала, что та всегда была её идолом, и ей не хотелось бы вот так выигрывать у неё. Она также вспомнила, как работала уборщицей и даже мечтать не могла о такой награде.



Оливия Колман



Гленн Клоуз

Лучшей актрисой второго плана в этом году сочли Реджину Кинг (фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Она, кстати, получила статуэтку самой первой в ходе нынешней церемонии.



Фото: twitter.com/theacademy



Лучшие актёры 2019 года на церемонии вручения «Оскаров»

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Рома». В этой категории Беларусь выдвигала фильм «Хрусталь» Дарьи Жук, но в шорт-лист он не вошёл. Фильм «Хрусталь» белорусского режиссёра выдвинут на кинопремию «Оскар» За картину «Рома» дали ещё два «Оскара» Альфонсо Куарону, как лучшему режиссёру и оператору.



Альфонсо Куарон. Фото: Reuters

Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные», лучшим документальным – «Свободный подъём в одиночку». Эффектами академиков впечатлил фильм «Человек на Луне».



Фото: Daniel McFadden. Universal Studios

За костюмы наградили команду картины «Чёрная пантера».



Кадр из фильма «Чёрная пантера». Фото: twitter.com/theblackpanther

«Оскар» за грим ушёл к визажистам «Власти».