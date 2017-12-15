Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом

Новости России. Актриса Паулина Андреева показала поклонникам новый образ. Андреева появилась на обложке декабрьского номера журнала «Собака». На фото актриса в непривычном для себя образе – с короткой стрижкой и в кожаной куртке.

Фото: instagram.com/danilgolovkin

Снимки актрисы опубликовали в Instagram визажист Андрей Шилков и фотограф Данил Головкин. Подписчики отметили, что Андреевой идет новый образ и что он делает ее «роковой женщиной».

Фото: instagram.com/danilgolovkin

«Одна из самых классных обложек, что я видела. Молодцы команда, дизайнерам отдельный респект» «Даешь красоту в массы»

Фото: instagram.com/danilgolovkin

Пока неизвестно, на самом ли деле актриса отрезала волосы или это парик.

Фото: instagram.com/danilgolovkin