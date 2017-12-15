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Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом

15 декабря 2017 11:40
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Новости России. Актриса Паулина Андреева показала поклонникам новый образ.

Андреева появилась на обложке декабрьского номера журнала «Собака». На фото актриса в непривычном для себя образе – с короткой стрижкой и в кожаной куртке.

Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом-1

Фото: instagram.com/danilgolovkin

Снимки актрисы опубликовали в Instagram визажист Андрей Шилков и фотограф Данил Головкин. Подписчики отметили, что Андреевой идет новый образ и что он делает ее «роковой женщиной».

Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом-4

Фото: instagram.com/danilgolovkin

«Одна из самых классных обложек, что я видела. Молодцы команда, дизайнерам отдельный респект»

«Даешь красоту в массы»

Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом-7

Фото: instagram.com/danilgolovkin

Пока неизвестно, на самом ли деле актриса отрезала волосы или это парик.

Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом-10

Фото: instagram.com/danilgolovkin

В конце ноября неожиданным образом поклонников шокировала и удивила Полина Гагарина.

Она появилась на обложке журнала с лысой головой – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Паулина Андреева

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