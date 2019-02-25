Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

Новости мира. В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Главную статуэтку получила комедийная драма о расовой дискриминации «Зеленая книга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшим актером назвали египтянина Рами Малека за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». А лучшей актрисой стала Оливия Колман, которая сыграла королеву Анну в фильме «Фаворитка».

Организаторы «Оскара» в 2019 году ввели немало новшеств. Так, это была самая короткая церемония награждения: телетрансляция длилась 3 часа, на час меньше, чем обычно.