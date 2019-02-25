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Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

25 февраля 2019 08:06
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Новости мира. В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Главную статуэтку получила комедийная драма о расовой дискриминации «Зеленая книга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»-1

Лучшим актером назвали египтянина Рами Малека за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». А лучшей актрисой стала Оливия Колман, которая сыграла королеву Анну в фильме «Фаворитка».

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»-4

Организаторы «Оскара» в 2019 году ввели немало новшеств. Так, это была самая короткая церемония награждения: телетрансляция длилась 3 часа, на час меньше, чем обычно.

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»-7

Кроме этого, на сцене не было ведущих, вместо них «Оскары» вручали победители премии прошлых лет.

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»-10

# Оскар # Кино # Фотофакт

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