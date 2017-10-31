Netflix закрывает сериал «Карточный домик» после шестого сезона

Новости США. Шестой сезон популярного сериала «Карточный домик» станет последним.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на компанию Netflix, сериал будет закрыт после шестого сезона. Он выйдет на экраны в 2018 году.
Решение о закрытии проекта было объявлено на следующий день после того, как исполнитель главной роли Кевин Спейси совершил каминг-аут.
Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Фото: David Giesbrecht, Netflix
В Netflix также отмечают, что о решение о завершении сериала было принято несколько месяцев назад.
«Карточный домик» является одним из самых успешных телевизионных проектов. Он стартовал в 2013 году. Главные роли исполняют Кевин Спейси, Робин Райт, которые получили за работу в сериале премию «Золотой глобус». «Карточный домик» был неоднократно номинирован на премию «Эмми».
Пятый сезон, состоящий из 13 эпизодов, вышел на экраны в мае 2017 года.