Netflix закрывает сериал «Карточный домик» после шестого сезона

Новости США. Шестой сезон популярного сериала «Карточный домик» станет последним.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на компанию Netflix, сериал будет закрыт после шестого сезона. Он выйдет на экраны в 2018 году.

Решение о закрытии проекта было объявлено на следующий день после того, как исполнитель главной роли Кевин Спейси совершил каминг-аут.