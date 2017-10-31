Падение «Карточного домика»: почему нам будет не хватать культового сериала
Сколько бы ни было разговоров о том, что произведение нельзя судить по личности творца, статистика говорит об обратном. В связи с вчерашними новостями и признаниями Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, компания Netflix объявила о закрытии лучшего политического сериала на современном телевидении «Карточный домик», в котором Спейси играет главную роль президента США Фрэнка Андервуда. Мы не будем обвинять или защищать известного актера, не будем размышлять о том, чем чревато закрытие сериала для массовой культуры, а просто вспомним то, за что «Карточный домик» так полюбился зрителям и что отличает этот сериал от всех остальных.
«Карточный домик» создавали настоящие мастера своего дела
За последние лет восемь общий уровень сериальной продукции не только догнал большое кино, но и во многом превзошел его. Известнейшие режиссеры и актеры охотно берутся за работу на телевидении и получают там такие возможности, о которых и не мечтали ранее. Одним из шоуниров «Карточного домика» стал сам Дэвид Финчер, собаку съевший на динамичных психологических историях. Он лично поставил несколько эпизодов сериала и курировал его на протяжении пяти сезонов. Кроме него в режиссерском кресле отметилось множество талантливых режиссеров, среди которых была даже актриса Джоди Фостер.
Про актеров и говорить нечего. К Кевину Спейси сейчас можно относиться как угодно, но не признавать того, что это выдающийся актер просто нельзя. Об этом говорят два «Оскара» и целый ряд запоминающихся образов, которые Спейси воплотил на экране за долгую карьеру. Актер блестяще играет Андервуда – сформировать однозначное отношение к этому персонажу совершенно не получается, а его поступки одинаково сильно вызывают восхищение и отторжение.
А кроме Спейси в сериале есть еще и Робин Райт, которая в коем-то веке действительно играет, Кейт Мара, Кори Столл, новоиспеченный обладатель «Оскара» Махершала Али – с таким составом можно было бы смотреть даже плохой сериал, коим «Карточный домик» отнюдь не является.
События сериала близки к реальности и даже предсказывают будущее
Еще во времена первого сезона утверждалось, что сценаристы «Карточного домика» близки к правящей верхушке США. С каждым сезоном в это верится все больше. Создатели сериала шутят, что работать становится все сложнее, так как Дональд Трамп украл у них все идеи для продолжения. В это сложно поверить, но пятый сезон «Домика», в котором американский народ избирает президентом неоднозначного Фрэнка Андервуда, был написан до прошлогодних выборов. «Все эти перемены давно витали в воздухе, – говорят авторы сериала. – Еще два или даже три года назад в сериале мы поднимали темы национализма и популизма. А сильную харизматичную фигуру президента Андервуда придумали и того раньше».
Американская свобода слова идет «Карточному домику» на пользу
К американским законам можно относится по-разному, но факт остается фактом – только в США можно снять острый, реалистичный и актуальный сериал о гнусном мире большой политики. «Карточный домик» настолько нагло и бессовестно срывает покровы с Белого дома и его обитателей, что остается только аплодировать. Борьба за власть в этом сериале не менее напряженная и интересная, чем в «Игре престолов», а пять сезонов могут неплохо прокачать зрителей в знании законов и современной политической ситуации.
Сильные женские персонажи
На современном телевидении эта ситуация довольно распространенная, но не отметить героинь «Карточного домика» нельзя. Принято считать, что мир большой политики закрыт для представительниц прекрасного пола, но в этом сериале женщины не уступают мужчинам. Жена главного героя Клэр руководит крупной компанией, помогает мужу в его подпольных играх, а по силе ума и смекалке даже порой превосходит Фрэнка. Любовница Андервуда Зои сделала блестящую журналистскую карьеру, Кристина Галлахер за один сезон доросла до личной помощницы президента, Линда Васкес руководит аппаратом президента и т.д и т.п.
В «Карточном домике» дамы правят миром наравне с мужчинами, а их ум и коварство ценит даже Фрэнк, который старается лишний раз не заводить себе врагов женского пола.
Долой четвертую стену
Самым известным ломщиком «четвертой стены» в мировой культуре в прошлом году стал Дэдпул, но Фрэнку Андервуду этот прием удается куда искуснее. Фишкой «Карточного домика» стало то, что несколько раз за серию главный герой отвлекается от действия сериала и обращается прямо к зрителям, комментируя происходящее в ироничной форме. Такой прием не только веселит, но и делает Фрэнка более человечным и близким для зрителей. Ну, и еще это подарило много забавных мемов.
Все серии за раз
«Карточный домик» стал первым в мире сериалом, авторы которого рискнули выложить все серии сезона в один день. Такой прием оказался удивительно действенным и их примеру последовали авторы других шоу. Это значит, что «Карточному домику» стоит сказать спасибо за то, что теперь отпала необходимость мучительно дожидаться выхода каждой новой серии – ведь все можно посмотреть за раз!
P.S. Пять сезонов «Карточного домика» являют собой пример выдающегося политического шоу, равных которому нет. Преждевременное закрытие сериала стало большой трагедией для любителей умных историй и интересных персонажей. Остается только надеяться, что скандал со Спейси не помешает сделать шестой сезон достойным и завершить сериал на высокой ноте.