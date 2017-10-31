Падение «Карточного домика»: почему нам будет не хватать культового сериала

Сколько бы ни было разговоров о том, что произведение нельзя судить по личности творца, статистика говорит об обратном. В связи с вчерашними новостями и признаниями Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, компания Netflix объявила о закрытии лучшего политического сериала на современном телевидении «Карточный домик», в котором Спейси играет главную роль президента США Фрэнка Андервуда. Мы не будем обвинять или защищать известного актера, не будем размышлять о том, чем чревато закрытие сериала для массовой культуры, а просто вспомним то, за что «Карточный домик» так полюбился зрителям и что отличает этот сериал от всех остальных.

Фото: imdb.com

«Карточный домик» создавали настоящие мастера своего дела За последние лет восемь общий уровень сериальной продукции не только догнал большое кино, но и во многом превзошел его. Известнейшие режиссеры и актеры охотно берутся за работу на телевидении и получают там такие возможности, о которых и не мечтали ранее. Одним из шоуниров «Карточного домика» стал сам Дэвид Финчер, собаку съевший на динамичных психологических историях. Он лично поставил несколько эпизодов сериала и курировал его на протяжении пяти сезонов. Кроме него в режиссерском кресле отметилось множество талантливых режиссеров, среди которых была даже актриса Джоди Фостер. Про актеров и говорить нечего. К Кевину Спейси сейчас можно относиться как угодно, но не признавать того, что это выдающийся актер просто нельзя. Об этом говорят два «Оскара» и целый ряд запоминающихся образов, которые Спейси воплотил на экране за долгую карьеру. Актер блестяще играет Андервуда – сформировать однозначное отношение к этому персонажу совершенно не получается, а его поступки одинаково сильно вызывают восхищение и отторжение. А кроме Спейси в сериале есть еще и Робин Райт, которая в коем-то веке действительно играет, Кейт Мара, Кори Столл, новоиспеченный обладатель «Оскара» Махершала Али – с таким составом можно было бы смотреть даже плохой сериал, коим «Карточный домик» отнюдь не является.

Фото: imdb.com

События сериала близки к реальности и даже предсказывают будущее Еще во времена первого сезона утверждалось, что сценаристы «Карточного домика» близки к правящей верхушке США. С каждым сезоном в это верится все больше. Создатели сериала шутят, что работать становится все сложнее, так как Дональд Трамп украл у них все идеи для продолжения. В это сложно поверить, но пятый сезон «Домика», в котором американский народ избирает президентом неоднозначного Фрэнка Андервуда, был написан до прошлогодних выборов. «Все эти перемены давно витали в воздухе, – говорят авторы сериала. – Еще два или даже три года назад в сериале мы поднимали темы национализма и популизма. А сильную харизматичную фигуру президента Андервуда придумали и того раньше».

Фото: imdb.com

Американская свобода слова идет «Карточному домику» на пользу К американским законам можно относится по-разному, но факт остается фактом – только в США можно снять острый, реалистичный и актуальный сериал о гнусном мире большой политики. «Карточный домик» настолько нагло и бессовестно срывает покровы с Белого дома и его обитателей, что остается только аплодировать. Борьба за власть в этом сериале не менее напряженная и интересная, чем в «Игре престолов», а пять сезонов могут неплохо прокачать зрителей в знании законов и современной политической ситуации.

Фото: imdb.com

Сильные женские персонажи На современном телевидении эта ситуация довольно распространенная, но не отметить героинь «Карточного домика» нельзя. Принято считать, что мир большой политики закрыт для представительниц прекрасного пола, но в этом сериале женщины не уступают мужчинам. Жена главного героя Клэр руководит крупной компанией, помогает мужу в его подпольных играх, а по силе ума и смекалке даже порой превосходит Фрэнка. Любовница Андервуда Зои сделала блестящую журналистскую карьеру, Кристина Галлахер за один сезон доросла до личной помощницы президента, Линда Васкес руководит аппаратом президента и т.д и т.п. В «Карточном домике» дамы правят миром наравне с мужчинами, а их ум и коварство ценит даже Фрэнк, который старается лишний раз не заводить себе врагов женского пола.

Фото: imdb.com

Долой четвертую стену Самым известным ломщиком «четвертой стены» в мировой культуре в прошлом году стал Дэдпул, но Фрэнку Андервуду этот прием удается куда искуснее. Фишкой «Карточного домика» стало то, что несколько раз за серию главный герой отвлекается от действия сериала и обращается прямо к зрителям, комментируя происходящее в ироничной форме. Такой прием не только веселит, но и делает Фрэнка более человечным и близким для зрителей. Ну, и еще это подарило много забавных мемов.

Фото: gif-world

Все серии за раз «Карточный домик» стал первым в мире сериалом, авторы которого рискнули выложить все серии сезона в один день. Такой прием оказался удивительно действенным и их примеру последовали авторы других шоу. Это значит, что «Карточному домику» стоит сказать спасибо за то, что теперь отпала необходимость мучительно дожидаться выхода каждой новой серии – ведь все можно посмотреть за раз!

Фото: imdb.com