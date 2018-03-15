Кинопремьеры 15 марта: возвращение Лары Крофт и садовых гномов

Начало марта в плане премьер получилось преимущественно русским, но на этой неделе прокатом вновь правит Голливуд. На большие экраны возвращается любимая многими героиня Лара Крофт, правда на сей раз ее играет не Анджелина Джоли. Подкреплением ей выступает триллер про ограбление и продолжение хитового мультфильма «Гномео и Джульетта». А специально для любителей авторского подхода до проката добрались две последние картины наградного сезона – комедии «Леди Бёрд» и «Горе-творец». «Tomb Raider: Лара Крофт» реж. Роар Утхауг

Фото: imdb.com

Отец Лары Крофт исчез семь лет назад, но 21-летняя девушка отказывается взять в свои руки бразды правления его бизнес-империей. Вместо этого она учится в лондонском колледже, подрабатывает курьером и готовится отправиться в место, где ее отца видели в последний раз – к древней гробнице на маленьком японском острове. Рассчитывать Ларе придется только на себя, свой ум и способности, а рискованное путешествие в неизвестность обернется для нее опасным приключением, в котором девушка найдет даже больше, чем планировала. Судьбе новой «Лары Крофт» не позавидуешь. Фильм ждут многие, но большинство для того, чтобы с презрением бросить в его сторону «Я же говорил». Уже на стадии разработки потенциальные зрители с подозрением отнеслись к идее омолодить героиню, сделать кино про историю ее становления и добавить феминистические мотивы. Усугубил ситуацию и выбор на роль Лары Алисии Викандер, в последние годы стабильно входящей в списки самых ненавистных знаменитостей. Не стоит забывать и о «проклятье» экранизаций компьютерных игр – достойных представителей этого жанра можно пересчитать по пальцам одной руки. Короче, ждать от картины того, к чему мы привыкли в двух фильмах с Анджелиной Джоли точно не нужно, но если воспринимать ее не как «компьютерную» Крофт, а как очередной приключенческий боевик, то все может быть не так плохо. «Шерлок Гномс» реж. Джон Стивенсон

Фото: imdb.com

Уже знакомых зрителям садовых гномов Гномео и Джульетту на сей раз забрасывает в Лондон. Героев перевозят туда их семьи, и теперь они должны подготовить сад к приходу весны. Вскоре их мирное существование нарушает страшная новость: по всему городу начали пропадать их собратья. А однажды и сами Гномео с Джульеттой обнаруживают, что вся их гномья родня исчезла! На выручку героям приходит прославленный сыщик Шерлок Гномс, который вместе со своим верным Ватсоном берется за расследование этого странного преступления. Но вот проблема – Шерлок-гном далеко не так умен, как его человеческий прототип… Те, кто придумал переснять классический сюжет Шекспира, использовав в качестве героев садовых гномов, или безумец, или гений. Вышедший несколько лет назад мультфильм «Гномео и Джульетта» стал хитом и полюбился детям, так что для нас приготовили вторую часть, где Шекспира смешали с Конан Дойлом. Получилось приблизительно то же самое, что и в первой части, так что дети будут в восторге. А сопровождающим их взрослым придется поскучать в залах кинотеатров, поражаясь безумной фантазией авторов мультфильма и потрясающей дешевизне анимации, которую видно невооруженным глазом. «Ограбление в ураган» реж. Роб Коэн

Фото: imdb.com

В детстве братья Уилл и Бриз потеряли отца во время страшного урагана, поэтому у обоих развился страх перед любыми атмосферными аномалиями. Уже будучи взрослыми братья возвращаются в родной город накануне Бури столетия – урагана самой опасной категории. Все местное население эвакуировано, но Уилл с Бризом случайно оказываются заложниками дерзкого ограбления банковского хранилища. Грабители хотели прикрыть свое преступление ураганом, но они даже не подозревали, на что способна природа, а братья нашли способ использовать разбушевавшуюся стихию себе во благо. Самая шумная и бестолковая премьера недели, в которой создатели умудрились совместить картину про ограбление с фильмом-катастрофой. Вышло неплохо: поклонники жанра точно не останутся разочарованными, ведь сделан фильм на таких скоростях, что просто нет времени останавливаться и думать над нелепостью происходящего и сюжетными дырами. Украшают ленту и симпатичные актеры – Тобби Кеббелл из «Черного зеркала» харизматичен, Райан Квантен достаточно красив, чтобы привлечь женскую аудиторию, а Мэгги Грэйс поднабралась опыта в трех «Заложницах» и теперь даже без помощи Лиама Нисона может достойно смотреться в триллерах. Играть этим актерам, правда, нечего, но жанр от них этого и не требует. «Леди Бёрд» реж. Грета Гервиг

Фото: imdb.com

Кристине 17 лет, она живет в Сакраменто, учится в выпускном классе католической школы и всей душой мечтает поступить в престижный нью-йоркский колледж. У девушки мятежная душа, она не хочет жить по правилам, которые устанавливает ее мать, требует от окружающих называть себя Леди Бёрд и впервые в жизни сталкивается с настоящей любовью. Череда мелких неприятностей и выдуманных проблем, через которую придется пройти Леди Бёрд, приведут девушку к неожиданным выводам, которые идут вразрез с ее представлениями о мире. Обласканный критикой режиссерский дебют главной звезды американского мамблкора Греты Гервиг, получивший целых пять номинаций на «Оскар», но не выигравший ни одного. Решение правильное, потому что при всей своей очаровательности и теплоте, «Леди Бёрд» обычное добротное кино о взрослении, подобное которому каждый год пачками завозят на фестиваль в Санденсе. Но тем не менее, картина Гервиг из числа подобных выделяется интереснейшей главной героиней в чудесном исполнении Сирши Ронан, продуманным и выверенным сценарием, невыдающейся, но интересной операторской работой и узнаваемыми жизненными ситуациями. Прокат у «Леди Бёрд» ограниченный, но если вы любите и цените кино, то постарайтесь увидеть этот фильм, который можно смело назвать самой доброй премьерой марта. «Горе-творец» реж. Джеймс Франко

Фото: imdb.com