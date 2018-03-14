Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом

14 марта не стало выдающегося человека – известного физика Стивена Хокинга, который был не только великим ученым, но и вдохновлял многих своей поразительной волей к жизни. После себя ученый оставил множество трудов, его гипотезы о Большом взрыве и черных дырах дали ученым-практикам огромную основу для деятельности, а история его удивительной жизни еще долго будет будоражить деятелей культуры. Мы предлагаем вам небольшой список фильмов и сериалов о Стивене Хокинге. Одни из них рассказывают о его жизни, а в других он появлялся и сам. 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга «Хокинг» (2004)

Фото: imdb.com

Первый игровой фильм о Стивене Хокинге вышел еще в 2004 году. В этой телевизионной драме канала ВВС ученого сыграл тогда еще никому неизвестный Бенедикт Камбербэтч. Картина сосредоточена на университетских годах Хокинга и показывает становление гениального разума, которому приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Самому Стивену, кстати, фильм не очень понравился, зато с Камбербэтчем ученый подружился. «Футурама: Зверь с миллиардом спин» (2008)

Фото: imdb.com

С чувством юмора у Стивена Хокинга все было в порядке. Он искренне любил анимационные сериалы и нередко принимал участие в их озвучке. Персонажей ученого можно встретить в «Симпсонах», «Хрониках будущего», «Гадких американцах», не смог обделить своим участием он и главный научно-фантастический сериал для взрослых «Футураму». В полнометражном мультфильме 2008 года Хокинг озвучил самого себя, точнее свою голову – в условном мире будущего этого сериала живые головы всех великих людей сохраняют для истории. Получилось весело, а самоиронией Хокинга можно только восхищаться. «Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом» (2010)

Фото: imdb.com

Стивен Хокинг и Бенедикт Камбербэтч. Фото: Daily Week

Чудесный документальный мини-сериал, который может заставить полюбить науку даже самого заядлого гуманитария. В четырех сорокоминутных сериях Стивен Хокинг делится своими мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь и путешествие во времени. Рассказано все это доступно и понятно, в чем большая заслуга все того же Бенедикта Камбербэтча, ставшего закадровым голосом всего сериала. Хотите полюбить астрономию и физику? Этот проект поможет в этом. «Теория большого взрыва» (5 сезон 21 серия, 8 сезон 14 серия, 10 сезон 9 серия)

Фото: THR

Персонажа «Теории большого взрыва» неоднократно признавались в любви к Стивену Хокингу, но и сам ученый любил этот сериал и с удовольствием снялся в нескольких его эпизодах. В одном из них честь встретиться с Хокингом выпадает Шелдону, но увидев своего кумира вживую тот падает в обморок, на что получает едкое замечание от ученого: «Ну вот, зачем вы привели мне еще одного припадочного?» В другой серии Шелдон, посчитав, что все его друзья слишком глупые, вызывает Хокинга на дуэль по игре в скрэббл (американский аналог Балды), но физик снова уделывает главного героя. «Вселенная Стивена Хокинга» (2014)

Фото: imdb.com

Стивен Хокинг и Эдди Рэдмейн. Фото: Variety