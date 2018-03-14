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Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом

14 марта 2018 18:32
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14 марта не стало выдающегося человека – известного физика Стивена Хокинга, который был не только великим ученым, но и вдохновлял многих своей поразительной волей к жизни. После себя ученый оставил множество трудов, его гипотезы о Большом взрыве и черных дырах дали ученым-практикам огромную основу для деятельности, а история его удивительной жизни еще долго будет будоражить деятелей культуры. 

Мы предлагаем вам небольшой список фильмов и сериалов о Стивене Хокинге. Одни из них рассказывают о его жизни, а в других он появлялся и сам. 

10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга 

«Хокинг» (2004)

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-1

 Фото: imdb.com 

Первый игровой фильм о Стивене Хокинге вышел еще в 2004 году. В этой телевизионной драме канала ВВС ученого сыграл тогда еще никому неизвестный Бенедикт Камбербэтч. Картина сосредоточена на университетских годах Хокинга и показывает становление гениального разума, которому приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Самому Стивену, кстати, фильм не очень понравился, зато с Камбербэтчем ученый подружился. 

«Футурама: Зверь с миллиардом спин» (2008) 

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-4

 Фото: imdb.com 

С чувством юмора у Стивена Хокинга все было в порядке. Он искренне любил анимационные сериалы и нередко принимал участие в их озвучке. Персонажей ученого можно встретить в «Симпсонах», «Хрониках будущего», «Гадких американцах», не смог обделить своим участием он и главный научно-фантастический сериал для взрослых «Футураму». В полнометражном мультфильме 2008 года Хокинг озвучил самого себя, точнее свою голову – в условном мире будущего этого сериала живые головы всех великих людей сохраняют для истории. Получилось весело, а самоиронией Хокинга можно только восхищаться. 

«Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом» (2010) 

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-7

 Фото: imdb.com 

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-9

 Стивен Хокинг и Бенедикт Камбербэтч. Фото: Daily Week 

Чудесный документальный мини-сериал, который может заставить полюбить науку даже самого заядлого гуманитария. В четырех сорокоминутных сериях Стивен Хокинг делится своими мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь и путешествие во времени. Рассказано все это доступно и понятно, в чем большая заслуга все того же Бенедикта Камбербэтча, ставшего закадровым голосом всего сериала. Хотите полюбить астрономию и физику? Этот проект поможет в этом. 

«Теория большого взрыва» 

(5 сезон 21 серия, 8 сезон 14 серия, 10 сезон 9 серия) 

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-12

 Фото: THR 

Персонажа «Теории большого взрыва» неоднократно признавались в любви к Стивену Хокингу, но и сам ученый любил этот сериал и с удовольствием снялся в нескольких его эпизодах. В одном из них честь встретиться с Хокингом выпадает Шелдону, но увидев своего кумира вживую тот падает в обморок, на что получает едкое замечание от ученого: «Ну вот, зачем вы привели мне еще одного припадочного?» В другой серии Шелдон, посчитав, что все его друзья слишком глупые, вызывает Хокинга на дуэль по игре в скрэббл (американский аналог Балды), но физик снова уделывает главного героя. 

«Вселенная Стивена Хокинга» (2014) 

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-15

 Фото: imdb.com 

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом-17

 Стивен Хокинг и Эдди Рэдмейн. Фото: Variety 

Самый известный фильм о Хокинге, основанный на книге его бывшей жены Джейн Уайлд. История в картине рассказывается от лица Джейн и охватывает период от ее знакомства со Стивеном до получения им Ордена Британской империи. Фильм вышел очень скромным, личным и теплым, но гениальная игра Эдди Рэдмейна обеспечила ему мировую популярность, а актеру принесла «Оскар» за лучшую мужскую роль и искривление позвоночника от неудобных поз во время съемок. Эту картину Хокинг одобрил полностью. 

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Бенедикт Камбербэтч # Стивен Хокинг

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