Безбарьерная среда на 20 тысячах квадратных метров – рассказываем о новой школе в Боровлянах

1 сентября 2025 года в школы Минской области пошли свыше 160 тысяч юных белорусов. Для одних в этом учебном году открыли сразу три учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Самая большая в Минской области – побывали в новой школе в Фаниполе.

День знаний стал особенным для жителей Минского района. В деревне Лесковка открылась новая школа. Объект возвели в кратчайшие сроки. Да еще какой! Территория средней школы № 4 в Боровлянах серьезная – 20 тысяч квадратных метров, четыре этажа, современное здание, новые технологии, поэтому возможностей для обучения более тысячи ребят много. Влада Родовская, корреспондент:

Очень красивая школа. Действительно из далека видно – очень яркий такой, запоминающийся объект. Как шло строительство? Сколько это заняло времени? Какие были этапы строительства?

Ольга Нагорная, директор Боровлянской средней школы № 4:

Что касается строительства – проект 2023 года. Началась с декабря стройка нашей школы. Строили нам организация «Минскстрой». Школа большая. На цокольном этаже частично техподполье и подвалы. В подвальной части у нас размещено 40 гардеробов и тир на четыре огневые позиции. Дистанция стрельбы – 10 и 25 метров. Станем подниматься выше и попадаем сюда. В школе четко соблюдены все требования по технике безопасности и охране труда. Кроме этого, по всему периметру школы видео наблюдение. На территории по учреждению 150 видеокамер. Влада Родовская:

Безбарьерная среда соблюдена невероятным образом. Что сделано в этом направлении? Ольга Нагорная:

Плитка для слабовидящих детей. Установлены пандусы на территории школы. У нас два грузопассажирских лифта, на которых можно передвигаться на коляске. Также проемы школы – дверные проемы широкие. В актовом зале есть подъемник на сцену.

Ольга Нагорная:

Мнемосхема с тактильным шрифтом Брайля. С первого этажа, кКрасный кружочек – это то, где мы с вами находимся. Ребенок читает – все кабинеты прописаны и шрифтом Брайля. Влада Родовская:

Насколько было обосновано строительство такой большой школы здесь? Ольга Нагорная:

В Минском районе перегруженность школ, поэтому школу и построили. Школа рассчитана на 1 020 мест.