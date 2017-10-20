5 лучших фильмов, снятых по компьютерным играм
Принято считать, что поклонник книги никогда не будет доволен ее экранизацией, но общее возмущение любителей литературы куда слабее, чем волны гнева фанатов компьютерных игр, любимые шутеры и аркады которых киношники портят раз за разом. Мода на экранизацию игр началась в 90-ых, но достойные фильмы этого жанра можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы предлагаем вам вспомнить несколько картин, которые не только нанесли оригиналам «минимальный ущерб», но и смогли стать цельными художественными произведениями.
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)
Главная героиня серии игр Tomb Raider так и просилась на большие экраны – женщина с идеальной внешностью, которая к тому же невероятно умная, смелая, способная выжить в любых экстремальных условиях, владеет всевозможными боевыми искусствами и умеет обращаться с любым видом оружия. Выбор на роль Лары Анджелины Джоли моментально оградил фильм от провала, и актриса смогла воплотить на экране именно тот образ, который навсегда будет ассоциироваться с Крофт (прости, Алисия Викандер, дело не в тебе). Другое дело, что сюжет и диалоги у фильма и его продолжения весьма вторичны, но настоящие поклонники игры предпочитают смотреть эти картины без звука.
Смотрите первую и вторую часть «Лары Крофт» на телеканале СТВ 21 и 22 октября.
«Обитель зла» (2002)
В секретной подземной лаборатории происходит поломка и на волю вырывается опаснейший вирус, мгновенно делающий из своих жертв плотоядных зомби. Один укус или царапина этих существ – и человек превращается в монстра… Самый продолжительный «компьютерный» цикл на больших экранах, насчитывающий уже шесть фильмов, хорошим из которых можно назвать только первый. Главной звездой франшизы стала Мила Йововоич, которой живые мертвецы значительно подпортили карму и карьеру – после роли Элис ее перестали воспринимать всерьез.
«Сайлент Хилл» (2006)
Тот редкий случай, когда фанатам игры фильм понравился больше, чем обычным зрителям. Экранизации одноименной хоррор-игрушки о матери, которая привозит свою психически нестабильную дочь в мистический город Сайлент Хилл, название которого малышка постоянно твердит во сне. Картина получилась атмосферной и по-настоящему страшной, а некоторые обитатели городка созданы с такой изобретательностью, что забыть их уже нельзя. Это не идеальный фильм ужасов, но очень достойный пример того, как надо делать картины по играм.
«Принц Персии: Пески времени» (2010)
Замечательная приключенческая картина, которая настолько цельная и качественная, что может свободно существовать в отрыве от одноименной игры. У фильма увлекательный сюжет, ровная режиссура, великолепные актеры (один Джейк Джилленхол чего стоит!) и живая атмосфера, но привязка к игре пошла «Принцу» во вред. Фанаты «заклевали» экранизацию за то, что восточных персонажей играют белые актеры, сцены паркура не такие зрелищные как в игре, а сюжет слишком усложнен. Вот уж действительно – тот случай, когда каждому свое!
«Need for Speed: Жажда скорости» (2014)
Идеальный пример того, как нужно экранизировать большинство компьютерных игр – берем актера, которого все любят (Аарон Пол из «Во все тяжкие» подходит прекрасно), пишем минут десять диалогов, добавляем одну драматическую сцену, а все остальные силы вкладываем в то, за что любят игру – в данном случае это гонки и машины. Но стоит отдать должное – «Need for Speed» получился достойным фильмом легкого жанра, который не пытается казаться чем-то большим. Именно за это картина заслуживает нашего уважения и места в списке лучших.