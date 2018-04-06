Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков

Новости России. Стало известно имя художественного руководителя театра-студии «Табакерка», который создал Олег Табаков.
По информации ТАСС, им стал актер Владимир Машков. Народного артиста России представили труппе 6 апреля.
Фотофакт: Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы
54-летний Владимир Машков – ученик Олега Табакова. В 1990 году актер закончил Школу-студию МХАТ. С тех пор он активно снимается в кино и играет в театре. Самыми известными работами Машкова являются роли в картинах «Вор», «Американская дочь», «Ликвидация», «Экипаж», «Движение вверх».