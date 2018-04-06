Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков

54-летний Владимир Машков – ученик Олега Табакова. В 1990 году актер закончил Школу-студию МХАТ. С тех пор он активно снимается в кино и играет в театре. Самыми известными работами Машкова являются роли в картинах «Вор», «Американская дочь», «Ликвидация», «Экипаж», «Движение вверх».

По информации ТАСС, им стал актер Владимир Машков. Народного артиста России представили труппе 6 апреля.

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Актер приступит к работе в новом качестве 23 апреля.

Ирина Безрукова поздравила Машкова и отметила, что давно следит за развитием таланта актера. По мнению актрисы, кандидатура Владимира Машкова на эту роль – лучшая.

Олег Табаков открыл «Табакерку» в 1987 году. С этого времени и до марта 2018 года он возглавлял театр.