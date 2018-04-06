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Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков

06 апреля 2018 10:16
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Новости России. Стало известно имя художественного руководителя театра-студии «Табакерка», который создал Олег Табаков.

По информации ТАСС, им стал актер Владимир Машков. Народного артиста России представили труппе 6 апреля.

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54-летний Владимир Машков – ученик Олега Табакова. В 1990 году актер закончил Школу-студию МХАТ. С тех пор он активно снимается в кино и играет в театре. Самыми известными работами Машкова являются роли в картинах «Вор», «Американская дочь», «Ликвидация», «Экипаж», «Движение вверх».

Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков-1

Фото: instagram.com/kultura_mos

«Движение вверх» и другие достойные российские фильмы о спорте

Актер приступит к работе в новом качестве 23 апреля. 

Ирина Безрукова поздравила Машкова и отметила, что давно следит за развитием таланта актера. По мнению актрисы, кандидатура Владимира Машкова на эту роль – лучшая. 

Олег Табаков открыл «Табакерку» в 1987 году. С этого времени и до марта 2018 года он возглавлял театр.

«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова (читать далее).

# Театр # Фотофакт # Кино # Владимир Машков

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